Участники БРИКС обсудили борьбу с односторонними мерами в торговле

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Участники БРИКС обсудили в ходе внеочередного онлайн-саммита объединения обсудили порядок противодействия односторонним мерам в сфере торговли, говорится в заявлении пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по инициативе которого было организовано данное мероприятие. "Встреча также стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС", - отмечается в документе. Также в заявлении было указано, что встреча продлилась примерно полтора часа.

мировая экономика, бразилия, лула да силва