Участники БРИКС обсудили борьбу с односторонними мерами в торговле
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Участники БРИКС обсудили в ходе внеочередного онлайн-саммита объединения обсудили порядок противодействия односторонним мерам в сфере торговли, говорится в заявлении пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по инициативе которого было организовано данное мероприятие. "Встреча также стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС", - отмечается в документе. Также в заявлении было указано, что встреча продлилась примерно полтора часа.
мировая экономика, бразилия, лула да силва
Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва
17:53 08.09.2025
 
Участники БРИКС обсудили борьбу с односторонними мерами в торговле

Лидеры стран БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле

© РИА Новости . Евгений Биятов/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Флаги стран-участниц группы БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Участники БРИКС обсудили в ходе внеочередного онлайн-саммита объединения обсудили порядок противодействия односторонним мерам в сфере торговли, говорится в заявлении пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по инициативе которого было организовано данное мероприятие.
"Встреча также стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС", - отмечается в документе.
Также в заявлении было указано, что встреча продлилась примерно полтора часа.
Чаты
Заголовок открываемого материала