Лидеры БРИКС назвали торговлю инструментом вмешательства в дела стран - 08.09.2025
Лидеры БРИКС назвали торговлю инструментом вмешательства в дела стран
Лидеры БРИКС назвали торговлю инструментом вмешательства в дела стран - 08.09.2025, ПРАЙМ
Лидеры БРИКС назвали торговлю инструментом вмешательства в дела стран
Лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает общемировое развитие,... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T19:17+0300
2025-09-08T19:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/68/841466808_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_a2e97c830bba5634ca194725954714a6.jpg
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает общемировое развитие, сообщает Центральное телевидение Китая. Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела в понедельник внеочередной виртуальный саммит государств-участников БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Лидеры, участвовавшие во встрече, заявили, что… торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что серьезно подрывает мир и развитие во всем мире", - говорится в сообщении телевидения. Телеканал отмечает, что лидеры, участвовавшие во встрече, также сделали заявление, что односторонние действия и запугивание оказывают отрицательное влияние на международный порядок, угрожая международному праву и установленным нормам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
19:17 08.09.2025
 
Лидеры БРИКС назвали торговлю инструментом вмешательства в дела стран

Лидеры БРИКС обвинили торговлю во вмешательстве во внутренние дела других стран

© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Флажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Флажки стран БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает общемировое развитие, сообщает Центральное телевидение Китая.
Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела в понедельник внеочередной виртуальный саммит государств-участников БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
"Лидеры, участвовавшие во встрече, заявили, что… торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что серьезно подрывает мир и развитие во всем мире", - говорится в сообщении телевидения.
Телеканал отмечает, что лидеры, участвовавшие во встрече, также сделали заявление, что односторонние действия и запугивание оказывают отрицательное влияние на международный порядок, угрожая международному праву и установленным нормам.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге
В Кремле обозначили детали онлайн-саммита БРИКС
Заголовок открываемого материала