Спецоперация на Украине
Европейские страны хотят направить войска на Украину исключительно ради недопущения окончания конфликта, пишет Strategic Culture. | 08.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Европейские страны хотят направить войска на Украину исключительно ради недопущения окончания конфликта, пишет Strategic Culture."Иностранные войска на Украине станут не средством прекращения войны, а лишь уловкой для ее поддержания. Это может служить интересам Зеленского и неуравновешенных фигур в европейской системе, таких как Кая Каллас", — говорится в публикации.Автор статьи указал, что планы по размещению военных сил НАТО на территории Украины противоречат гарантиям безопасности. На прошлой неделе в Париже прошла встреча под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, в которой участвовали представители так называемой коалиции желающих. Французский президент заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на территории Украины силы для поддержания мира после окончания конфликта. Также он сообщил, что "коалиция желающих" начнет работу над юридическими и политическими вопросами, связанными с гарантиями безопасности для Киева.Министерство иностранных дел России подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления о возможном присутствии сил альянса на Украине, звучащие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство расценило как провокацию, способствующую продолжению конфликта.
15:14 08.09.2025
 
СМИ раскрыли, что задумали в Европе против России

SC: отправка Европой военных на Украину служит уловкой для продолжения конфликта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги на здании в Вене
Флаги на здании в Вене - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Флаги на здании в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Европейские страны хотят направить войска на Украину исключительно ради недопущения окончания конфликта, пишет Strategic Culture.
"Иностранные войска на Украине станут не средством прекращения войны, а лишь уловкой для ее поддержания. Это может служить интересам Зеленского и неуравновешенных фигур в европейской системе, таких как Кая Каллас", — говорится в публикации.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
"Полный абсурд". В США резко высказались о Макроне и Стармере из-за Украины
14:52
Автор статьи указал, что планы по размещению военных сил НАТО на территории Украины противоречат гарантиям безопасности.
На прошлой неделе в Париже прошла встреча под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, в которой участвовали представители так называемой коалиции желающих. Французский президент заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на территории Украины силы для поддержания мира после окончания конфликта. Также он сообщил, что "коалиция желающих" начнет работу над юридическими и политическими вопросами, связанными с гарантиями безопасности для Киева.
Министерство иностранных дел России подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления о возможном присутствии сил альянса на Украине, звучащие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство расценило как провокацию, способствующую продолжению конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях
1 сентября, 17:11
 
