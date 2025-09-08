https://1prime.ru/20250908/evropa-861963623.html

СМИ раскрыли, что задумали в Европе против России

СМИ раскрыли, что задумали в Европе против России - 08.09.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, что задумали в Европе против России

Европейские страны хотят направить войска на Украину исключительно ради недопущения окончания конфликта, пишет Strategic Culture. | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T15:14+0300

2025-09-08T15:14+0300

2025-09-08T15:14+0300

спецоперация на украине

кир стармер

эммануэль макрон

украина

кая каллас

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860886426_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_6e91ed8784443ed73254a38b91bbd8ad.jpg

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Европейские страны хотят направить войска на Украину исключительно ради недопущения окончания конфликта, пишет Strategic Culture."Иностранные войска на Украине станут не средством прекращения войны, а лишь уловкой для ее поддержания. Это может служить интересам Зеленского и неуравновешенных фигур в европейской системе, таких как Кая Каллас", — говорится в публикации.Автор статьи указал, что планы по размещению военных сил НАТО на территории Украины противоречат гарантиям безопасности. На прошлой неделе в Париже прошла встреча под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, в которой участвовали представители так называемой коалиции желающих. Французский президент заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на территории Украины силы для поддержания мира после окончания конфликта. Также он сообщил, что "коалиция желающих" начнет работу над юридическими и политическими вопросами, связанными с гарантиями безопасности для Киева.Министерство иностранных дел России подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления о возможном присутствии сил альянса на Украине, звучащие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство расценило как провокацию, способствующую продолжению конфликта.

https://1prime.ru/20250908/ukraina-861961841.html

https://1prime.ru/20250901/zelenskiy-861605713.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кир стармер, эммануэль макрон, украина, кая каллас, нато