https://1prime.ru/20250908/naemniki-861956457.html
NYT выяснила, сколько американских наемников погибли в рядах ВСУ
NYT выяснила, сколько американских наемников погибли в рядах ВСУ - 08.09.2025, ПРАЙМ
NYT выяснила, сколько американских наемников погибли в рядах ВСУ
Более 90 американских наемников погибли на Украине, воюя за ВСУ, пишет газета New York Times со ссылкой на данные киевского музея истории Украины во Второй... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T13:15+0300
2025-09-08T13:15+0300
2025-09-08T13:15+0300
спецоперация на украине
общество
украина
сша
рф
мария захарова
сергей лавров
всу
new york times
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/87/829578762_0:21:3102:1766_1920x0_80_0_0_a8aa9c64edddfdca136417a2d80a410e.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Более 90 американских наемников погибли на Украине, воюя за ВСУ, пишет газета New York Times со ссылкой на данные киевского музея истории Украины во Второй мировой войне. По данным издания, с 2022 года на Украину могли отправиться от тысячи до нескольких тысяч американских наемников. Кроме того, газета пишет, что со временем среди них возросла доля людей без военного опыта, более старшего возраста, ветеранов ВС США, которые стремятся возобновить военную карьеру, которая не доступна для них в США из-за возраста или имеющихся травм. "По меньшей мере 92 американца погибли в боях на Украине", - говорится в публикации. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://1prime.ru/20250604/udary-858175075.html
украина
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/87/829578762_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_f75d1ca71167095c44022e7cf3552038.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, сша, рф, мария захарова, сергей лавров, всу, new york times, мид
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, США, РФ, Мария Захарова, Сергей Лавров, ВСУ, New York Times, МИД
NYT выяснила, сколько американских наемников погибли в рядах ВСУ
NYT: более 90 американских наемников погибли на Украине, воюя за ВСУ
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ.
Более 90 американских наемников погибли на Украине, воюя за ВСУ, пишет газета New York Times
со ссылкой на данные киевского музея истории Украины во Второй мировой войне.
По данным издания, с 2022 года на Украину могли отправиться от тысячи до нескольких тысяч американских наемников. Кроме того, газета пишет, что со временем среди них возросла доля людей без военного опыта, более старшего возраста, ветеранов ВС США, которые стремятся возобновить военную карьеру, которая не доступна для них в США из-за возраста или имеющихся травм.
"По меньшей мере 92 американца погибли в боях на Украине", - говорится в публикации.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
ВС России нанесли удар по французским наемникам в Одесской области