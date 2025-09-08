https://1prime.ru/20250908/neft-861940919.html
Цены на нефть начали неделю заметным ростом после встречи ОПЕК+
Цены на нефть начали неделю заметным ростом после встречи ОПЕК+ - 08.09.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть начали неделю заметным ростом после встречи ОПЕК+
2025-09-08T08:48+0300
2025-09-08T08:48+0300
2025-09-08T08:49+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1% после проведения встречи восьми стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.27 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,22% - до 66,3 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,21%, до 62,62 доллара. В воскресенье состоялась встреча восьми стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир, по итогам которой участники приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября. "Рынок нефти поддерживается облегчением в связи с более скромным увеличением добычи ОПЕК+ и техническим восстановлением после снижения на прошлой неделе", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Fujitomi Securities Тошитаки Тазавы (Toshitaka Tazawa). По итогам предыдущей недели суммарно нефть марки Brent снизилась в цене на 3,85%, марки WTI - на 3,27%.
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1% после проведения встречи восьми стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.27 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,22% - до 66,3 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,21%, до 62,62 доллара.
В воскресенье состоялась встреча восьми стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир, по итогам которой участники приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября.
"Рынок нефти поддерживается облегчением в связи с более скромным увеличением добычи ОПЕК+ и техническим восстановлением после снижения на прошлой неделе", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Fujitomi Securities Тошитаки Тазавы (Toshitaka Tazawa).
По итогам предыдущей недели суммарно нефть марки Brent снизилась в цене на 3,85%, марки WTI - на 3,27%.
