Сийярто опроверг сообщения о призыве Трампа отказаться от российской нефти
БУДАПЕШТ, 8 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал ложными сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы требовал от Будапешта прекратить закупки российской нефти. "Очередная фейковая новость, и это не только символично, но и действительно важно, в том числе с венгерской точки зрения, с точки зрения энергетической безопасности Венгрии. Западные газеты писали, и, конечно же, венгерские порталы тоже подхватили это, что несколько дней назад Дональд Трамп призвал Венгрию не покупать российскую нефть... Конечно же, такого призыва не было, даже близко", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации передало, что Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения.
