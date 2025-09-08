Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть ускорили рост после встречи ОПЕК+ - 08.09.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили рост после встречи ОПЕК+
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до 2% после проведения встречи восьми стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.53 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,98% - до 66,8 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,99%, до 63,1 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 1,2%. В воскресенье состоялась встреча восьми стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир, по итогам которой участники приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября. "Рынок ожидал более значительного увеличения", - сказал агентству Блумберг председатель FGE NexantECA Ферейдун Фешараки (Fereidun Fesharaki). По его словам, стоимость нефти в конце текущего года и начале следующего по-прежнему может опуститься ниже 60 долларов за баррель. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
14:11 08.09.2025
 
Цены на нефть ускорили рост после встречи ОПЕК+

Цены на нефть ускорили рост до 2% после встречи ОПЕК+

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до 2% после проведения встречи восьми стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.53 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,98% - до 66,8 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,99%, до 63,1 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 1,2%.
В воскресенье состоялась встреча восьми стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир, по итогам которой участники приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября.
"Рынок ожидал более значительного увеличения", - сказал агентству Блумберг председатель FGE NexantECA Ферейдун Фешараки (Fereidun Fesharaki). По его словам, стоимость нефти в конце текущего года и начале следующего по-прежнему может опуститься ниже 60 долларов за баррель.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 5 сентября их число выросло на две - до 414 установок.
