Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии
Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии
2025-09-08T18:17+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на октябрь для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия снизит цены на все сорта нефти для покупателей в Азии в следующем месяце после того, как ОПЕК+ заявила о намерении продолжить наращивать добычу", - сообщает агентство. Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на следующий месяц была понижена на 1 доллар за баррель, и теперь она на 2,2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Аналитики, опрошенные Блумбергом, ждали понижения показателя лишь на 0,5 доллара. В воскресенье состоялась встреча представителей восьми стран ОПЕК+ - это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир. По её итогам участники приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
