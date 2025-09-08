Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250908/neft-861974312.html
Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии
Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии - 08.09.2025, ПРАЙМ
Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на октябрь для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T18:17+0300
2025-09-08T18:17+0300
нефть
азия
саудовская аравия
оаэ
saudi aramco
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на октябрь для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия снизит цены на все сорта нефти для покупателей в Азии в следующем месяце после того, как ОПЕК+ заявила о намерении продолжить наращивать добычу", - сообщает агентство. Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на следующий месяц была понижена на 1 доллар за баррель, и теперь она на 2,2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Аналитики, опрошенные Блумбергом, ждали понижения показателя лишь на 0,5 доллара. В воскресенье состоялась встреча представителей восьми стран ОПЕК+ - это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир. По её итогам участники приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
https://1prime.ru/20250908/neft-861959638.html
азия
саудовская аравия
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, азия, саудовская аравия, оаэ, saudi aramco, опек
Нефть, АЗИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, Saudi Aramco, ОПЕК
18:17 08.09.2025
 
Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии

Bloomberg: Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии на октябрь

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на октябрь для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию.
"Саудовская Аравия снизит цены на все сорта нефти для покупателей в Азии в следующем месяце после того, как ОПЕК+ заявила о намерении продолжить наращивать добычу", - сообщает агентство.
Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на следующий месяц была понижена на 1 доллар за баррель, и теперь она на 2,2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале.
Аналитики, опрошенные Блумбергом, ждали понижения показателя лишь на 0,5 доллара.
В воскресенье состоялась встреча представителей восьми стран ОПЕК+ - это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир. По её итогам участники приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября.
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Цены на нефть ускорили рост после встречи ОПЕК+
14:11
 
НефтьАЗИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭSaudi AramcoОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала