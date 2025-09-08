https://1prime.ru/20250908/neft-861976620.html

Нефть дорожает на оценках решений ОПЕК+

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут в пределах 1%, участники рынка оценивают новости о решениях, которые приняли восемь стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.01 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,89% относительно предыдущего закрытия, до 66,08 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 62,32 доллара. В воскресенье состоялась встреча представителей восьми стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир, по итогам которой участники приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти на октябрь на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня сентября. "Более высокий уровень добычи, вероятно, будет включать в себя баррели, которые уже есть на рынке, говорят аналитики", - передаёт агентство Рейтер со ссылкой на экспертов. "Ожидания сокращения предложения из-за возможных новых санкций США в отношении России также оказывают поддержку ценам", - цитирует Рейтер заявление аналитика Fujitomi Securities Тоситаки Тадзавы (Toshitaka Tazawa).

