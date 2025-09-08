Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ - 08.09.2025, ПРАЙМ
Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+
2025-09-08T17:36+0300
2025-09-08T17:36+0300
нефть
россия
опек
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ на 311 тысяч баррелей в сутки до конца 2025 года, следует из сообщения ОПЕК. Согласно сообщению, страна должна добывать в августе и сентябре на 85 тысяч баррелей в сутки ниже разрешенного уровня, в октябре - на 70 тысяч баррелей меньше, в ноябре - на 65 тысяч, а в декабре - на 6 тысяч баррелей.
2025
нефть, россия, опек
Нефть, РОССИЯ, ОПЕК
17:36 08.09.2025
 
Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+

Россия компенсирует сверхдобычу нефти на 311 тысяч б/с в ОПЕК+ до конца года

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ на 311 тысяч баррелей в сутки до конца 2025 года, следует из сообщения ОПЕК.
Согласно сообщению, страна должна добывать в августе и сентябре на 85 тысяч баррелей в сутки ниже разрешенного уровня, в октябре - на 70 тысяч баррелей меньше, в ноябре - на 65 тысяч, а в декабре - на 6 тысяч баррелей.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Цены на нефть ускорили рост после встречи ОПЕК+
14:11
 
НефтьРОССИЯОПЕК
 
 
