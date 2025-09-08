https://1prime.ru/20250908/opek-861972944.html
Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+
Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ - 08.09.2025, ПРАЙМ
Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+
Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ на 311 тысяч баррелей в сутки до конца 2025 года, следует из сообщения ОПЕК. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T17:36+0300
2025-09-08T17:36+0300
2025-09-08T17:36+0300
нефть
россия
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ на 311 тысяч баррелей в сутки до конца 2025 года, следует из сообщения ОПЕК. Согласно сообщению, страна должна добывать в августе и сентябре на 85 тысяч баррелей в сутки ниже разрешенного уровня, в октябре - на 70 тысяч баррелей меньше, в ноябре - на 65 тысяч, а в декабре - на 6 тысяч баррелей.
https://1prime.ru/20250908/neft-861959638.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, опек
Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+
Россия компенсирует сверхдобычу нефти на 311 тысяч б/с в ОПЕК+ до конца года
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ на 311 тысяч баррелей в сутки до конца 2025 года, следует из сообщения ОПЕК.
Согласно сообщению, страна должна добывать в августе и сентябре на 85 тысяч баррелей в сутки ниже разрешенного уровня, в октябре - на 70 тысяч баррелей меньше, в ноябре - на 65 тысяч, а в декабре - на 6 тысяч баррелей.
Цены на нефть ускорили рост после встречи ОПЕК+