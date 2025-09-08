https://1prime.ru/20250908/opek-861972944.html

Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ на 311 тысяч баррелей в сутки до конца 2025 года, следует из сообщения ОПЕК. | 08.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ на 311 тысяч баррелей в сутки до конца 2025 года, следует из сообщения ОПЕК. Согласно сообщению, страна должна добывать в августе и сентябре на 85 тысяч баррелей в сутки ниже разрешенного уровня, в октябре - на 70 тысяч баррелей меньше, в ноябре - на 65 тысяч, а в декабре - на 6 тысяч баррелей.

