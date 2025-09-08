https://1prime.ru/20250908/oplata-861958757.html

Т-Банк начал тестировать бесконтактную оплату с iPhone

Т-Банк начал тестировать бесконтактную оплату с iPhone - 08.09.2025, ПРАЙМ

Т-Банк начал тестировать бесконтактную оплату с iPhone

Т-Банк тестирует бесконтактную оплату с помощью сервиса T-Pay на iPhone, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T14:06+0300

2025-09-08T14:06+0300

2025-09-08T14:06+0300

экономика

банки

финансы

сбербанк

т-банк

альфа-банк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667970_0:143:2827:1733_1920x0_80_0_0_4247c26248208afd0aa3875f8b2d43d9.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Т-Банк тестирует бесконтактную оплату с помощью сервиса T-Pay на iPhone, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. "Т-Банк действительно тестирует бесконтактную оплату с помощью сервиса T-Pay на iPhone", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос. При этом в Т-Банке не уточняют, когда именно технология станет доступна всем клиентам банка. В августе Сбербанк запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth. В банке отмечали, что технология "Вжух" доступна к реализации всем банкам: в частности, ее тестировали Т-Банк и Альфа-банк.

https://1prime.ru/20250814/fas-860704200.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, сбербанк, т-банк, альфа-банк