Т-Банк начал тестировать бесконтактную оплату с iPhone
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Т-Банк тестирует бесконтактную оплату с помощью сервиса T-Pay на iPhone, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка. "Т-Банк действительно тестирует бесконтактную оплату с помощью сервиса T-Pay на iPhone", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос. При этом в Т-Банке не уточняют, когда именно технология станет доступна всем клиентам банка. В августе Сбербанк запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth. В банке отмечали, что технология "Вжух" доступна к реализации всем банкам: в частности, ее тестировали Т-Банк и Альфа-банк.
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Т-Банк тестирует бесконтактную оплату с помощью сервиса T-Pay на iPhone, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.
"Т-Банк действительно тестирует бесконтактную оплату с помощью сервиса T-Pay на iPhone", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом в Т-Банке не уточняют, когда именно технология станет доступна всем клиентам банка.
В августе Сбербанк запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth. В банке отмечали, что технология "Вжух" доступна к реализации всем банкам: в частности, ее тестировали Т-Банк и Альфа-банк.
