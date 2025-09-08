https://1prime.ru/20250908/poterya-861983640.html

"Поставят на место": на Западе раскрыли, какого союзника лишится Украина

"Поставят на место": на Западе раскрыли, какого союзника лишится Украина - 08.09.2025, ПРАЙМ

"Поставят на место": на Западе раскрыли, какого союзника лишится Украина

Польша вскоре окончательно отвернется от Украины, сконцентрировав свои силы на собственной безопасности, пишет британское издание Unherd. | 08.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Польша вскоре окончательно отвернется от Украины, сконцентрировав свои силы на собственной безопасности, пишет британское издание Unherd."Разумеется, Навроцкому и его союзникам выгодно поддерживать подобные разногласия и ставить Украину на место, поскольку это оценит их националистически и консервативно настроенный электорат, который спустя два года отправится голосовать на парламентских выборах. Однако смена взглядов поляков на членство Украины в НАТО обусловлена не только партийной принадлежностью — сказывается инстинкт самосохранения, как и у других государств на восточном фланге альянса, от Эстонии до Румынии", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что все больше поляков не воспринимают поддержку Киева в качестве прямого вклада в оборону самой Польши.В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на временный закон о поддержке Украины, который утверждается каждые полгода. Глава государства выразил недовольство тем, что данный закон предполагает предоставление бесплатной медицинской помощи и социальных выплат безработным украинцам, в отличие от других иностранцев. В соответствии с этим законом Польша, в частности, покрывала расходы на эксплуатацию около 30 тысяч терминалов Starlink, которые ранее были переданы Украине. Позже бывший кандидат в президенты Славомир Ментцен заявил, что если Украина хочет продолжать использовать терминалы Starlink, она должна сама оплачивать их обслуживание.

