https://1prime.ru/20250908/putin-861964554.html

Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС

Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС - 08.09.2025, ПРАЙМ

Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС

Президент России Владимир Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T15:44+0300

2025-09-08T15:44+0300

2025-09-08T15:44+0300

политика

россия

бразилия

китай

индия

лула да силва

дональд трамп

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/84155/26/841552675_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d9e1a51b236d26a31b039f5459eb053.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

https://1prime.ru/20250908/briks-861947443.html

бразилия

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бразилия, китай, индия, лула да силва, дональд трамп, юрий ушаков