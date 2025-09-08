Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС - 08.09.2025
Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС
Президент России Владимир Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. | 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
15:44 08.09.2025
 
Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС

Президент России Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите БРИКС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проводит в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. 4 сентября 2017 - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
В МИД Китая назвали БРИКС позитивной силой в международных делах
ПолитикаРОССИЯБРАЗИЛИЯКИТАЙИНДИЯЛула да СилваДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
