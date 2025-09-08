https://1prime.ru/20250908/rassledovanie-861942888.html
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных - 08.09.2025, ПРАЙМ
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных
Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T09:45+0300
2025-09-08T09:45+0300
2025-09-08T09:45+0300
мошенничество
бизнес
общество
валерия чекалина (лерчек)
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861942735_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_377882417e42de5c49b3b9bad59be052.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщила московская прокуратура. "Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении. По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20241004/arest-852004391.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861942735_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_9adfd6a46be75c04c307b6726fbe8785.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , валерия чекалина (лерчек)
Мошенничество, Бизнес, Общество , Валерия Чекалина (Лерчек)
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных
Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в незаконном выводе 250 миллионов рублей
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщила московская прокуратура.
"Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей.
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела блогеров Чекалиных