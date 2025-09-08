https://1prime.ru/20250908/rassledovanie-861942888.html

Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщила московская прокуратура. "Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении. По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей.

