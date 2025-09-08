Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных - 08.09.2025, ПРАЙМ
Прокуратура подтвердила завершение расследования в отношении Чекалиных
2025-09-08T09:45+0300
2025-09-08T09:45+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщила московская прокуратура. "Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении. По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей.
09:45 08.09.2025
 
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы
© РИА Новости . Валерий Мельников
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супруга Артема по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщила московская прокуратура.
"Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей.
Судейский молоток
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела блогеров Чекалиных
4 октября 2024, 21:20
 
