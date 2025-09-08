https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861943377.html
Bloomberg узнал детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
2025-09-08T10:08+0300
2025-09-08T10:08+0300
2025-09-08T10:12+0300
экономика
финансы
нефть
брюссель
сша
вашингтон
ес
роснефть
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность введения в рамках нового пакета санкций против России мер в отношении банков, энергетических компаний, платежных систем. передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники."Этот пакет мер, который станет 19-м, может также включать в себя санкции против российских платежных систем и кредитных карт, криптовалютных бирж, а также дополнительные ограничения на торговлю нефтью", - сообщили источники агентству.ЕС также рассматривает возможность ужесточения санкций против крупных российских нефтяных компаний, отменив действующие исключения, которыми пользуется, например, "Роснефть", отмечает агентство.Другие рассматриваемые меры включают ограничения на выдачу виз, ограничения на порты, обслуживающие подпадающие под санкции суда, и санкции на такие услуги, как искусственный интеллект, имеющие военное значение, добавили источники.По словам источников, Брюссель надеется скоординировать некоторые из своих последних мер с США. Делегация официальных лиц ЕС отправится в Вашингтон на этой неделе для встречи с американскими коллегами и обсуждения возможностей совместных действий.Как сообщается, постпреды стран ЕС в Брюсселе были проинформированы о предлагаемом пакете мер на выходных, и ожидается, что он будет официально представлен в ближайшие дни.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
брюссель
сша
вашингтон
В Белом доме прокомментировали возможность введения санкций против России