Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg узнал детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861943377.html
Bloomberg узнал детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Bloomberg узнал детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - 08.09.2025, ПРАЙМ
Bloomberg узнал детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Евросоюз изучает возможность введения в рамках нового пакета санкций против России мер в отношении банков, энергетических компаний, платежных систем. передает... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T10:08+0300
2025-09-08T10:12+0300
экономика
финансы
нефть
брюссель
сша
вашингтон
ес
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность введения в рамках нового пакета санкций против России мер в отношении банков, энергетических компаний, платежных систем. передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники."Этот пакет мер, который станет 19-м, может также включать в себя санкции против российских платежных систем и кредитных карт, криптовалютных бирж, а также дополнительные ограничения на торговлю нефтью", - сообщили источники агентству.ЕС также рассматривает возможность ужесточения санкций против крупных российских нефтяных компаний, отменив действующие исключения, которыми пользуется, например, "Роснефть", отмечает агентство.Другие рассматриваемые меры включают ограничения на выдачу виз, ограничения на порты, обслуживающие подпадающие под санкции суда, и санкции на такие услуги, как искусственный интеллект, имеющие военное значение, добавили источники.По словам источников, Брюссель надеется скоординировать некоторые из своих последних мер с США. Делегация официальных лиц ЕС отправится в Вашингтон на этой неделе для встречи с американскими коллегами и обсуждения возможностей совместных действий.Как сообщается, постпреды стран ЕС в Брюсселе были проинформированы о предлагаемом пакете мер на выходных, и ожидается, что он будет официально представлен в ближайшие дни.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250907/sanktsii-861923834.html
брюссель
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, нефть, брюссель, сша, вашингтон, ес, роснефть
Экономика, Финансы, Нефть, Брюссель, США, ВАШИНГТОН, ЕС, Роснефть
10:08 08.09.2025 (обновлено: 10:12 08.09.2025)
 
Bloomberg узнал детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Bloomberg: новые санкции ЕС против РФ могут затронуть банки и нефтяные компании

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность введения в рамках нового пакета санкций против России мер в отношении банков, энергетических компаний, платежных систем. передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Этот пакет мер, который станет 19-м, может также включать в себя санкции против российских платежных систем и кредитных карт, криптовалютных бирж, а также дополнительные ограничения на торговлю нефтью", - сообщили источники агентству.
ЕС также рассматривает возможность ужесточения санкций против крупных российских нефтяных компаний, отменив действующие исключения, которыми пользуется, например, "Роснефть", отмечает агентство.
Другие рассматриваемые меры включают ограничения на выдачу виз, ограничения на порты, обслуживающие подпадающие под санкции суда, и санкции на такие услуги, как искусственный интеллект, имеющие военное значение, добавили источники.
По словам источников, Брюссель надеется скоординировать некоторые из своих последних мер с США. Делегация официальных лиц ЕС отправится в Вашингтон на этой неделе для встречи с американскими коллегами и обсуждения возможностей совместных действий.
Как сообщается, постпреды стран ЕС в Брюсселе были проинформированы о предлагаемом пакете мер на выходных, и ожидается, что он будет официально представлен в ближайшие дни.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
В Белом доме прокомментировали возможность введения санкций против России
Вчера, 19:08
 
ЭкономикаФинансыНефтьБрюссельСШАВАШИНГТОНЕСРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала