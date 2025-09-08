Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-08T14:10+0300
2025-09-08T14:10+0300
нефть, газ, китай, ес, financial times
Экономика, Нефть, Газ, КИТАЙ, ЕС, Financial Times
14:10 08.09.2025
 
СМИ: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских нефти и газа

FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российской нефти и газа

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Чиновники ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других стран за приобретение российских нефти и газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Чиновники ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, достижение Евросоюзом прогресса по вторичным санкциям за приобретение российских энергоресурсов потребует поддержки Штатов и согласования действий с ними. Ожидается, что в понедельник делегация чиновников блока отправится в Вашингтон, чтобы обсудить связанные с РФ санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
ЕК готовится к санкциям США после рекордного штрафа в отношении Google
