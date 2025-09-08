https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861958610.html
СМИ: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских нефти и газа
СМИ: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских нефти и газа - 08.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских нефти и газа
Чиновники ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других стран за приобретение российских нефти и газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T14:10+0300
2025-09-08T14:10+0300
2025-09-08T14:10+0300
экономика
нефть
газ
китай
ес
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/58/839035879_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_bc5c477231e2ccb74a1f3805fe421d06.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Чиновники ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других стран за приобретение российских нефти и газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники."Чиновники ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа", - говорится в публикации.Как отмечает газета, достижение Евросоюзом прогресса по вторичным санкциям за приобретение российских энергоресурсов потребует поддержки Штатов и согласования действий с ними. Ожидается, что в понедельник делегация чиновников блока отправится в Вашингтон, чтобы обсудить связанные с РФ санкции.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861957613.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/58/839035879_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_7d350741ec0737ed4c3781b7628b85fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, китай, ес, financial times
Экономика, Нефть, Газ, КИТАЙ, ЕС, Financial Times
СМИ: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских нефти и газа
FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российской нефти и газа
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Чиновники ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других стран за приобретение российских нефти и газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Чиновники ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, достижение Евросоюзом прогресса по вторичным санкциям за приобретение российских энергоресурсов потребует поддержки Штатов и согласования действий с ними. Ожидается, что в понедельник делегация чиновников блока отправится в Вашингтон, чтобы обсудить связанные с РФ санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ЕК готовится к санкциям США после рекордного штрафа в отношении Google