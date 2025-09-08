https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861958610.html

СМИ: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских нефти и газа

СМИ: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских нефти и газа

2025-09-08T14:10+0300

2025-09-08T14:10+0300

2025-09-08T14:10+0300

экономика

нефть

газ

китай

ес

financial times

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Чиновники ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других стран за приобретение российских нефти и газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники."Чиновники ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа", - говорится в публикации.Как отмечает газета, достижение Евросоюзом прогресса по вторичным санкциям за приобретение российских энергоресурсов потребует поддержки Штатов и согласования действий с ними. Ожидается, что в понедельник делегация чиновников блока отправится в Вашингтон, чтобы обсудить связанные с РФ санкции.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

китай

Новости

