https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861964727.html
Вторичные санкции мешают торговле между странами, заявил президент Бразилии
Вторичные санкции мешают торговле между странами, заявил президент Бразилии - 08.09.2025, ПРАЙМ
Вторичные санкции мешают торговле между странами, заявил президент Бразилии
Вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва в ходе созванного по его... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T15:49+0300
2025-09-08T15:49+0300
2025-09-08T15:49+0300
экономика
бразилия
лула да силва
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/31/841243167_0:0:5758:3240_1920x0_80_0_0_f9e9aa12e3c7391be121575f8f2aa3a5.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС. "Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" - это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего", - заявил Лула да Силва.
https://1prime.ru/20250908/briks-861947443.html
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/31/841243167_639:0:5758:3839_1920x0_80_0_0_2c75ca542658370761eb17bea0b78dbe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, лула да силва
Экономика, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва
Вторичные санкции мешают торговле между странами, заявил президент Бразилии
Лула да Силва: вторичные санкции мешают укреплению торговых связей
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС.
"Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" - это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего", - заявил Лула да Силва.
В МИД Китая назвали БРИКС позитивной силой в международных делах