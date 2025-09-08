Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вторичные санкции мешают торговле между странами, заявил президент Бразилии
Вторичные санкции мешают торговле между странами, заявил президент Бразилии
2025-09-08T15:49+0300
2025-09-08T15:49+0300
экономика
бразилия
лула да силва
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС. "Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" - это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего", - заявил Лула да Силва.
бразилия, лула да силва
Экономика, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва
15:49 08.09.2025
 
© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do PlanaltoПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва
© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС.
"Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" - это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего", - заявил Лула да Силва.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
