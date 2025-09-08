https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861964727.html

Вторичные санкции мешают торговле между странами, заявил президент Бразилии

Вторичные санкции мешают торговле между странами, заявил президент Бразилии - 08.09.2025, ПРАЙМ

Вторичные санкции мешают торговле между странами, заявил президент Бразилии

08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС. "Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" - это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего", - заявил Лула да Силва.

