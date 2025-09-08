https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861981047.html
Франция и Германия предложили ввести санкции против "Лукойла"
Франция и Германия предложили ввести санкции против "Лукойла" - 08.09.2025, ПРАЙМ
Франция и Германия предложили ввести санкции против "Лукойла"
Франция и Германия предлагают ЕС ввести ограничения в отношении компании "Лукойл" и ее "дочки" Litasco в рамках нового пакета санкций против РФ, передает... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T22:12+0300
2025-09-08T22:12+0300
2025-09-08T22:12+0300
газ
франция
германия
рф
лукойл
litasco
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861443719_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_58e3220ce03bdc369068e4541042f41a.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Франция и Германия предлагают ЕС ввести ограничения в отношении компании "Лукойл" и ее "дочки" Litasco в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. "Германия и Франция предложили внести в черный список... "Лукойл"... Litasco", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что эти страны также предлагают ввести санкции против НПЗ в третьих странах и финансовых механизмов, якобы используемых Россией для обхода санкций.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861974963.html
франция
германия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861443719_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4c630bf687cc13f697ad8a4a5211a71f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, франция, германия, рф, лукойл, litasco, ес
Газ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, РФ, Лукойл, Litasco, ЕС
Франция и Германия предложили ввести санкции против "Лукойла"
AFP: Франция и ФРГ хотят ввести санкции против "Лукойла" и его дочки Litasco