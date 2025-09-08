https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861981047.html

Франция и Германия предложили ввести санкции против "Лукойла"

Франция и Германия предложили ввести санкции против "Лукойла" - 08.09.2025, ПРАЙМ

Франция и Германия предложили ввести санкции против "Лукойла"

Франция и Германия предлагают ЕС ввести ограничения в отношении компании "Лукойл" и ее "дочки" Litasco в рамках нового пакета санкций против РФ, передает... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T22:12+0300

2025-09-08T22:12+0300

2025-09-08T22:12+0300

газ

франция

германия

рф

лукойл

litasco

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861443719_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_58e3220ce03bdc369068e4541042f41a.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Франция и Германия предлагают ЕС ввести ограничения в отношении компании "Лукойл" и ее "дочки" Litasco в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. "Германия и Франция предложили внести в черный список... "Лукойл"... Litasco", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что эти страны также предлагают ввести санкции против НПЗ в третьих странах и финансовых механизмов, якобы используемых Россией для обхода санкций.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861974963.html

франция

германия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, франция, германия, рф, лукойл, litasco, ес