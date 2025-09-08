Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Франция и Германия предложили ввести санкции против "Лукойла" - 08.09.2025
Франция и Германия предложили ввести санкции против "Лукойла"
Франция и Германия предложили ввести санкции против "Лукойла"
2025-09-08T22:12+0300
2025-09-08T22:12+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Франция и Германия предлагают ЕС ввести ограничения в отношении компании "Лукойл" и ее "дочки" Litasco в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. "Германия и Франция предложили внести в черный список... "Лукойл"... Litasco", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что эти страны также предлагают ввести санкции против НПЗ в третьих странах и финансовых механизмов, якобы используемых Россией для обхода санкций.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
22:12 08.09.2025
 
Франция и Германия предложили ввести санкции против "Лукойла"

AFP: Франция и ФРГ хотят ввести санкции против "Лукойла" и его дочки Litasco

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Франция и Германия предлагают ЕС ввести ограничения в отношении компании "Лукойл" и ее "дочки" Litasco в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
"Германия и Франция предложили внести в черный список... "Лукойл"... Litasco", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что эти страны также предлагают ввести санкции против НПЗ в третьих странах и финансовых механизмов, якобы используемых Россией для обхода санкций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги США и Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
В США оценили последствия новых санкций против России
