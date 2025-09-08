https://1prime.ru/20250908/soglashenie-861961996.html

Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому

08.09.2025

Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому

Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому и проработать конкретные проекты в этой области, говорится в годовом отчете госкорпорации | 08.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому и проработать конкретные проекты в этой области, говорится в годовом отчете госкорпорации "Росатом" за 2024 год. "Подписан "рамочный" меморандум о сотрудничестве с Комиссией по атомной энергии Ирака, предусматривающий создание совместной рабочей группы для проработки конкретных проектов и подготовку нового межправительственного соглашения в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в отчете.

ирак

2025

