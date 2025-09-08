Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому - 08.09.2025
Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому
2025-09-08T14:58+0300
энергетика
россия
нефть
ирак
росатом
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому и проработать конкретные проекты в этой области, говорится в годовом отчете госкорпорации "Росатом" за 2024 год. "Подписан "рамочный" меморандум о сотрудничестве с Комиссией по атомной энергии Ирака, предусматривающий создание совместной рабочей группы для проработки конкретных проектов и подготовку нового межправительственного соглашения в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в отчете.
россия, нефть, ирак, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ИРАК, Росатом
14:58 08.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия и Ирак планируют подготовить межправсоглашение по мирному атому и проработать конкретные проекты в этой области, говорится в годовом отчете госкорпорации "Росатом" за 2024 год.
"Подписан "рамочный" меморандум о сотрудничестве с Комиссией по атомной энергии Ирака, предусматривающий создание совместной рабочей группы для проработки конкретных проектов и подготовку нового межправительственного соглашения в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в отчете.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомекс в Москве. 14 ноября 2017 - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
"Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае
