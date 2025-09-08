https://1prime.ru/20250908/ssha-861983779.html

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. За период с начала 2025 года до конца июля товарооборот между США и Россией почти сравнялся с показателями за весь прошлый год, написал на платформе X журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке. "В то время как администрация Трампа (справедливо) указывает Европе на чрезмерную торговлю с Россией, импорт Соединённых Штатов из России увеличится более чем в два раза в течение первого года правления Трампа в сравнении с периодом предыдущего года при Байдене", — отметил он. Журналист подкрепил свои слова статистикой Бюро переписи населения США, которая показала, что в период с января по июль 2025 года импорт Соединенных Штатов из России составил 2,85 миллиарда долларов. Максимальные показатели были зафиксированы в мае и марте, когда объем импорта достиг 539,6 и 523,5 миллиона долларов соответственно. За весь прошлый год, согласно информации от Бюро переписи населения США, общий объем импорта из России составил три миллиарда долларов. Таким образом, за семь месяцев 2025 года импорт оказался на уровне 95% от всего объема 2024 года.

