Песков рассказал, почему Россия продолжает спецоперацию

Песков рассказал, почему Россия продолжает спецоперацию

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает специальную военную операцию, пока безопасность страны невозможно обеспечить политико-дипломатическими методами из-за отсутствия взаимности со стороны Европы и Киева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами, сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву. "Но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности со стороны европейских государств, со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию", - отметил Песков.

