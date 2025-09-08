https://1prime.ru/20250908/svo-861952982.html
Песков рассказал, почему Россия продолжает спецоперацию
2025-09-08T12:15+0300
2025-09-08T12:15+0300
2025-09-08T12:15+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает специальную военную операцию, пока безопасность страны невозможно обеспечить политико-дипломатическими методами из-за отсутствия взаимности со стороны Европы и Киева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами, сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
"Но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности со стороны европейских государств, со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию", - отметил Песков.
