https://1prime.ru/20250908/syrskiy-861945247.html

Главком ВСУ Сырский признал многократное превосходство ВС России

Главком ВСУ Сырский признал многократное превосходство ВС России - 08.09.2025, ПРАЙМ

Главком ВСУ Сырский признал многократное превосходство ВС России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем ежемесячном отчете заявил, что ВС России на основных направлениях до шести раз превосходят украинские войска в... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T10:27+0300

2025-09-08T10:27+0300

2025-09-08T10:27+0300

спецоперация на украине

общество

россия

украина

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем ежемесячном отчете заявил, что ВС России на основных направлениях до шести раз превосходят украинские войска в силах и средствах. "Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", - написал Сырский в социальной сети Facebook*. Ранее Сырский на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте заявлял, что планирует в текущем году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250907/nefteprovod-861915173.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, всу, вс рф