https://1prime.ru/20250908/syrskiy-861945247.html
Главком ВСУ Сырский признал многократное превосходство ВС России
Главком ВСУ Сырский признал многократное превосходство ВС России - 08.09.2025, ПРАЙМ
Главком ВСУ Сырский признал многократное превосходство ВС России
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем ежемесячном отчете заявил, что ВС России на основных направлениях до шести раз превосходят украинские войска в... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T10:27+0300
2025-09-08T10:27+0300
2025-09-08T10:27+0300
спецоперация на украине
общество
россия
украина
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем ежемесячном отчете заявил, что ВС России на основных направлениях до шести раз превосходят украинские войска в силах и средствах. "Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", - написал Сырский в социальной сети Facebook*. Ранее Сырский на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте заявлял, что планирует в текущем году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250907/nefteprovod-861915173.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_57:0:984:695_1920x0_80_0_0_9205670a195a8adb5ca0a1dcd3ab8b38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, украина, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ
Главком ВСУ Сырский признал многократное превосходство ВС России
Сырский признал многократное превосходство ВС России в силах и средствах
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем ежемесячном отчете заявил, что ВС России на основных направлениях до шести раз превосходят украинские войска в силах и средствах.
"Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", - написал Сырский в социальной сети Facebook*.
Ранее Сырский на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте заявлял, что планирует в текущем году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Новая атака ВСУ на "Дружбу" не повлияла на поставки нефти, заявил Сийярто