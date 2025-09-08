Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
Главком ВСУ Сырский признал многократное превосходство ВС России
2025-09-08T10:27+0300
2025-09-08T10:27+0300
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем ежемесячном отчете заявил, что ВС России на основных направлениях до шести раз превосходят украинские войска в силах и средствах. "Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", - написал Сырский в социальной сети Facebook*. Ранее Сырский на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте заявлял, что планирует в текущем году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
10:27 08.09.2025
 
Главком ВСУ Сырский признал многократное превосходство ВС России

Сырский признал многократное превосходство ВС России в силах и средствах

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем ежемесячном отчете заявил, что ВС России на основных направлениях до шести раз превосходят украинские войска в силах и средствах.
"Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", - написал Сырский в социальной сети Facebook*.
Ранее Сырский на фоне ухудшения положения украинских войск на фронте заявлял, что планирует в текущем году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
