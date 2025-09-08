https://1prime.ru/20250908/ukraina-861935670.html

"Тревожные звоночки": в США рассказали, что пытаются сделать с Украиной

"Тревожные звоночки": в США рассказали, что пытаются сделать с Украиной - 08.09.2025, ПРАЙМ

"Тревожные звоночки": в США рассказали, что пытаются сделать с Украиной

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано, что некоторые политические силы на Украине и в других... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T05:26+0300

2025-09-08T05:26+0300

2025-09-08T05:26+0300

спецоперация на украине

украина

париж

великобритания

эммануэль макрон

кир стармер

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано, что некоторые политические силы на Украине и в других странах, поддерживающих киевский режим, начали осознавать бесперспективность дальнейшей борьбы.“Я думаю, многие из них понимают, что Украина находится в действительно серьезной беде. Я бы предположил, что некоторые из них, включая Зеленского, все еще верят, что могут изменить ситуацию в свою пользу. <…> Если послушать их разговоры, они все еще продвигают планы и стратегии о том, как спасти Украину”, — сказал он.Миршаймер подчеркнул, что недавняя встреча союзников Украины в Париже является хорошим примером этой ситуации. По словам эксперта, у участников создается впечатление, что эту страну якобы можно вытащить из сложившегося кризиса. "Лично мне трудно понять, как украинцы не видят тревожные звоночки", — подытожил Миршаймер.Встреча участников так называемой "коалиции желающих" состоялась 4 сентября в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать объектом для нападения.

https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html

https://1prime.ru/20250908/rossiya-861935033.html

украина

париж

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, париж, великобритания, эммануэль макрон, кир стармер, мировая экономика