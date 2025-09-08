Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Тревожные звоночки": в США рассказали, что пытаются сделать с Украиной - 08.09.2025
Спецоперация на Украине
"Тревожные звоночки": в США рассказали, что пытаются сделать с Украиной
"Тревожные звоночки": в США рассказали, что пытаются сделать с Украиной
05:26 08.09.2025
 
"Тревожные звоночки": в США рассказали, что пытаются сделать с Украиной

Профессор Миршаймер: на Украине понимают бессмысленность борьбы с Россией

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано, что некоторые политические силы на Украине и в других странах, поддерживающих киевский режим, начали осознавать бесперспективность дальнейшей борьбы.
“Я думаю, многие из них понимают, что Украина находится в действительно серьезной беде. Я бы предположил, что некоторые из них, включая Зеленского, все еще верят, что могут изменить ситуацию в свою пользу. <…> Если послушать их разговоры, они все еще продвигают планы и стратегии о том, как спасти Украину”, — сказал он.
Миршаймер подчеркнул, что недавняя встреча союзников Украины в Париже является хорошим примером этой ситуации. По словам эксперта, у участников создается впечатление, что эту страну якобы можно вытащить из сложившегося кризиса. "Лично мне трудно понять, как украинцы не видят тревожные звоночки", — подытожил Миршаймер.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" состоялась 4 сентября в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать объектом для нападения.
