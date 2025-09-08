Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полный абсурд". В США резко высказались о Макроне и Стармере из-за Украины
Спецоперация на Украине
"Полный абсурд". В США резко высказались о Макроне и Стармере из-за Украины
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Политика французского президента Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера, ориентированная на оказание помощи Украине, выглядит абсурдно на фоне существующих трудностей в их собственных странах, заявил в социальной сети Х бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. "Великобритания и Франция становятся неплатежеспособными, скоро они не смогут финансово обеспечивать себя. Люди, управляющие этими странами, не заботятся об интересах своих народов. Теперь эти же люди продвигают идею о том, что они должны выиграть войну на Украине. Полный абсурд!" — написал он.На 10 сентября во Франции запланированы крупные протестные мероприятия под лозунгом "Заблокируем все". Граждане готовятся выразить свое несогласие с мерами бюджетной экономии, проводимыми кабинетом премьер-министра Франсуа Байру. По информации телеканала BFMTV, согласно разведочным данным, участие в акциях могут принять до ста тысяч человек. В это время в Великобритании наблюдается волна протестов против миграционной политики и в поддержку Палестины, которые периодически перерастают в беспорядки. На прошлой неделе в Париже прошла встреча под председательством Стармера и Макрона, в которой участвовали представители так называемой коалиции желающих. Французский президент заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на территории Украины силы для поддержания мира после окончания конфликта. Также он сообщил, что "коалиция желающих" начнет работу над юридическими и политическими вопросами, связанными с гарантиями безопасности для Киева. Министерство иностранных дел России подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления о возможном присутствии сил альянса на Украине, звучащие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство расценило как провокацию, способствующую продолжению конфликта.
14:52 08.09.2025
 
"Полный абсурд". В США резко высказались о Макроне и Стармере из-за Украины

Макгрегор: Макрон и Стармер помогают Украине, не заботясь о своих государствах

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Политика французского президента Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера, ориентированная на оказание помощи Украине, выглядит абсурдно на фоне существующих трудностей в их собственных странах, заявил в социальной сети Х бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Великобритания и Франция становятся неплатежеспособными, скоро они не смогут финансово обеспечивать себя. Люди, управляющие этими странами, не заботятся об интересах своих народов. Теперь эти же люди продвигают идею о том, что они должны выиграть войну на Украине. Полный абсурд!" — написал он.
На 10 сентября во Франции запланированы крупные протестные мероприятия под лозунгом "Заблокируем все". Граждане готовятся выразить свое несогласие с мерами бюджетной экономии, проводимыми кабинетом премьер-министра Франсуа Байру. По информации телеканала BFMTV, согласно разведочным данным, участие в акциях могут принять до ста тысяч человек.
В это время в Великобритании наблюдается волна протестов против миграционной политики и в поддержку Палестины, которые периодически перерастают в беспорядки.
На прошлой неделе в Париже прошла встреча под председательством Стармера и Макрона, в которой участвовали представители так называемой коалиции желающих. Французский президент заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на территории Украины силы для поддержания мира после окончания конфликта. Также он сообщил, что "коалиция желающих" начнет работу над юридическими и политическими вопросами, связанными с гарантиями безопасности для Киева.
Министерство иностранных дел России подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления о возможном присутствии сил альянса на Украине, звучащие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство расценило как провокацию, способствующую продолжению конфликта.
