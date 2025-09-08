Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250908/ukraina-861972763.html
СМИ раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине
СМИ раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине - 08.09.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине
Европейские партнеры Украины стремятся занять ключевую позицию в разрешении конфликта, чтобы избежать ущерба своей репутации, пишет эксперт по России и... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T17:31+0300
2025-09-08T17:31+0300
спецоперация на украине
украина
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Европейские партнеры Украины стремятся занять ключевую позицию в разрешении конфликта, чтобы избежать ущерба своей репутации, пишет эксперт по России и Восточной Европе Бетани Эллиотт в UnHerd. "Коалиция желающих" сосредоточилась не столько на поиске действенных решений для будущей безопасности Украины, сколько на том, чтобы застолбить за Европой место важного участника мирных переговоров", — говорится в публикации.Эллиотт также подчеркивает, что если на Украине разместятся силы миротворцев не из Европы, а, например, под руководством ООН, это нанесет значительный удар по престижу лидеров европейских стран.На прошлой неделе в Париже прошла встреча под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, в которой участвовали представители так называемой коалиции желающих. Французский президент заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на территории Украины силы для поддержания мира после окончания конфликта. Также он сообщил, что "коалиция желающих" начнет работу над юридическими и политическими вопросами, связанными с гарантиями безопасности для Киева.Министерство иностранных дел России подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления о возможном присутствии сил альянса на Украине, звучащие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство расценило как провокацию, способствующую продолжению конфликта.
https://1prime.ru/20250908/evropa-861963623.html
https://1prime.ru/20250908/ukraina-861961841.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА
17:31 08.09.2025
 
СМИ раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине

UnHerd: коалиция желающих боится репутационных потерь из-за Украины

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Украина. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Европейские партнеры Украины стремятся занять ключевую позицию в разрешении конфликта, чтобы избежать ущерба своей репутации, пишет эксперт по России и Восточной Европе Бетани Эллиотт в UnHerd.
"Коалиция желающих" сосредоточилась не столько на поиске действенных решений для будущей безопасности Украины, сколько на том, чтобы застолбить за Европой место важного участника мирных переговоров", — говорится в публикации.
Флаги на здании в Вене - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
СМИ раскрыли, что задумали в Европе против России
15:14
Эллиотт также подчеркивает, что если на Украине разместятся силы миротворцев не из Европы, а, например, под руководством ООН, это нанесет значительный удар по престижу лидеров европейских стран.
На прошлой неделе в Париже прошла встреча под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, в которой участвовали представители так называемой коалиции желающих. Французский президент заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на территории Украины силы для поддержания мира после окончания конфликта. Также он сообщил, что "коалиция желающих" начнет работу над юридическими и политическими вопросами, связанными с гарантиями безопасности для Киева.
Министерство иностранных дел России подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления о возможном присутствии сил альянса на Украине, звучащие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство расценило как провокацию, способствующую продолжению конфликта.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
"Полный абсурд". В США резко высказались о Макроне и Стармере из-за Украины
14:52
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала