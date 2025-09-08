СМИ раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине
UnHerd: коалиция желающих боится репутационных потерь из-за Украины
Украина
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Европейские партнеры Украины стремятся занять ключевую позицию в разрешении конфликта, чтобы избежать ущерба своей репутации, пишет эксперт по России и Восточной Европе Бетани Эллиотт в UnHerd.
"Коалиция желающих" сосредоточилась не столько на поиске действенных решений для будущей безопасности Украины, сколько на том, чтобы застолбить за Европой место важного участника мирных переговоров", — говорится в публикации.
Эллиотт также подчеркивает, что если на Украине разместятся силы миротворцев не из Европы, а, например, под руководством ООН, это нанесет значительный удар по престижу лидеров европейских стран.
На прошлой неделе в Париже прошла встреча под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, в которой участвовали представители так называемой коалиции желающих. Французский президент заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на территории Украины силы для поддержания мира после окончания конфликта. Также он сообщил, что "коалиция желающих" начнет работу над юридическими и политическими вопросами, связанными с гарантиями безопасности для Киева.
Министерство иностранных дел России подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления о возможном присутствии сил альянса на Украине, звучащие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство расценило как провокацию, способствующую продолжению конфликта.