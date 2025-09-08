https://1prime.ru/20250908/ukraina-861972763.html

СМИ раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине

СМИ раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине - 08.09.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли истинный план "коалиции желающих" по Украине

Европейские партнеры Украины стремятся занять ключевую позицию в разрешении конфликта, чтобы избежать ущерба своей репутации, пишет эксперт по России и... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T17:31+0300

2025-09-08T17:31+0300

2025-09-08T17:31+0300

спецоперация на украине

украина

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Европейские партнеры Украины стремятся занять ключевую позицию в разрешении конфликта, чтобы избежать ущерба своей репутации, пишет эксперт по России и Восточной Европе Бетани Эллиотт в UnHerd. "Коалиция желающих" сосредоточилась не столько на поиске действенных решений для будущей безопасности Украины, сколько на том, чтобы застолбить за Европой место важного участника мирных переговоров", — говорится в публикации.Эллиотт также подчеркивает, что если на Украине разместятся силы миротворцев не из Европы, а, например, под руководством ООН, это нанесет значительный удар по престижу лидеров европейских стран.На прошлой неделе в Париже прошла встреча под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, в которой участвовали представители так называемой коалиции желающих. Французский президент заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на территории Украины силы для поддержания мира после окончания конфликта. Также он сообщил, что "коалиция желающих" начнет работу над юридическими и политическими вопросами, связанными с гарантиями безопасности для Киева.Министерство иностранных дел России подчеркивало, что любое размещение войск НАТО на территории Украины абсолютно неприемлемо для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления о возможном присутствии сил альянса на Украине, звучащие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство расценило как провокацию, способствующую продолжению конфликта.

https://1prime.ru/20250908/evropa-861963623.html

https://1prime.ru/20250908/ukraina-861961841.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа