Президент Бразилии высказался об урегулировании на Украине
Президент Бразилии высказался об урегулировании на Украине
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Урегулирование на Украине должно учитывать законные интересы всех сторон, касающиеся вопросов безопасности, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС. "Касаемо Украины, необходимо проложить дорогу к реалистичной (концепции - ред.) урегулирования, которая бы учитывала законные интересы в сфере безопасности всех сторон", - заявил Лула да Силва.
"Касаемо Украины, необходимо проложить дорогу к реалистичной (концепции - ред.) урегулирования, которая бы учитывала законные интересы в сфере безопасности всех сторон", - заявил Лула да Силва.
