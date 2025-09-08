Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Бразилии высказался об урегулировании на Украине
Президент Бразилии высказался об урегулировании на Украине
политика
украина
бразилия
лула да силва
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Урегулирование на Украине должно учитывать законные интересы всех сторон, касающиеся вопросов безопасности, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС. "Касаемо Украины, необходимо проложить дорогу к реалистичной (концепции - ред.) урегулирования, которая бы учитывала законные интересы в сфере безопасности всех сторон", - заявил Лула да Силва.
украина, бразилия, лула да силва
Политика, УКРАИНА, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва
15:57 08.09.2025
 
Президент Бразилии высказался об урегулировании на Украине

Лула да Силва: урегулирование на Украине должно учитывать интересы всех сторон

© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do PlanaltoПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Урегулирование на Украине должно учитывать законные интересы всех сторон, касающиеся вопросов безопасности, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС.
"Касаемо Украины, необходимо проложить дорогу к реалистичной (концепции - ред.) урегулирования, которая бы учитывала законные интересы в сфере безопасности всех сторон", - заявил Лула да Силва.
Политика
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала