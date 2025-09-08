https://1prime.ru/20250908/vengriya-861953250.html
Сийярто заявил о необходимости работы "Дружбы" для энергетики Венгрии
венгрия, хорватия, петер сийярто, словакия, нефть, ес
Энергетика, ВЕНГРИЯ, ХОРВАТИЯ, Петер Сийярто, СЛОВАКИЯ, Нефть, ЕС
БУДАПЕШТ, 8 сен - ПРАЙМ. Для энергобезопасности Венгрии необходим работающий нефтепровод "Дружба", мощности хорватского трубопровода для снабжения страны не хватит, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Ввиду инфраструктуры, физической реальности, Венгрия может безопасно функционировать в энергетическом плане только при условии работы нефтепровода "Дружба". Нефтепровод из Хорватии - отличный дополнительный трубопровод, но он не может снабжать Венгрию и Словакию сам по себе", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
Министр подчеркнул, что мощность хорватского нефтепровода Adria меньше, чем потребность в нефти Венгрии и Словакии, поэтому, если "нефтепровод "Дружба" будет перерезан, Венгрия и Словакия не смогут получать нефть физически".
Ранее Сийярто заявил, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России, и виноваты в этом Хорватия и ЕС, поскольку Евросоюз отклонил просьбу Будапешта о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия, вместо увеличения пропускной способности альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, подняла плату за транзит в пять раз.
