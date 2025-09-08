https://1prime.ru/20250908/voyny-861966641.html
Си Цзиньпин обвинил некоторые страны в развязывании тарифных войн
экономика
китай
бразилия
си цзиньпин
лула да силва
дональд трамп
ПЕКИН, 8 сен – ПРАЙМ. Отдельные страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, нанося серьёзный удар по мировой экономике, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите БРИКС. "Некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, что серьёзно бьет по мировой экономике и подрывает правила международной торговли", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.
китай
бразилия
Си Цзиньпин обвинил некоторые страны в развязывании тарифных войн
