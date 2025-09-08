Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин обвинил некоторые страны в развязывании тарифных войн
ПЕКИН, 8 сен – ПРАЙМ. Отдельные страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, нанося серьёзный удар по мировой экономике, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите БРИКС. "Некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, что серьёзно бьет по мировой экономике и подрывает правила международной торговли", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.
16:13 08.09.2025
 
Си Цзиньпин обвинил некоторые страны в развязывании тарифных войн

Си Цзиньпин: отдельные страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 8 сен – ПРАЙМ. Отдельные страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, нанося серьёзный удар по мировой экономике, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите БРИКС.
"Некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, что серьёзно бьет по мировой экономике и подрывает правила международной торговли", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.
Заголовок открываемого материала