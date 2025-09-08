Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о Путине - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250908/zelenskiy-861941820.html
Зеленский сделал заявление о Путине
Зеленский сделал заявление о Путине - 08.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление о Путине
Владимир Зеленский попытался оправдаться перед главой Белого Дома Дональдом Трампом из-за отказа встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T09:01+0300
2025-09-08T09:01+0300
спецоперация на украине
россия
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попытался оправдаться перед главой Белого Дома Дональдом Трампом из-за отказа встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он сказал в интервью ABC."Я сказал: послушайте, господин президент (Трамп - Прим.ред), я готов к любой встрече, но не в России, к любой встрече, двусторонней или трехсторонней. Мы будем рады, если вы примете участие", — заявил глава киевского режима.В статье не уточнили, когда именно состоялся разговор Трампа и Зеленского.Путин на прошлой неделе во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил позднее, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно.
https://1prime.ru/20250908/makron-861941531.html
https://1prime.ru/20250907/donbass-861904171.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
09:01 08.09.2025
 
Зеленский сделал заявление о Путине

Зеленский заявил Трампу, что готов к любой встрече с Путиным, но не в РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попытался оправдаться перед главой Белого Дома Дональдом Трампом из-за отказа встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он сказал в интервью ABC.

"Я сказал: послушайте, господин президент (Трамп - Прим.ред), я готов к любой встрече, но не в России, к любой встрече, двусторонней или трехсторонней. Мы будем рады, если вы примете участие", — заявил глава киевского режима.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Новое заявление Макрона о конфликте на Украине поразило журналиста
08:57
В статье не уточнили, когда именно состоялся разговор Трампа и Зеленского.

Путин на прошлой неделе во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил позднее, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
"Больше нет". В ВСУ раскрыли, что произошло в ДНР
Вчера, 09:06
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала