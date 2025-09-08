Зеленский сделал заявление о Путине
Зеленский заявил Трампу, что готов к любой встрече с Путиным, но не в РФ
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попытался оправдаться перед главой Белого Дома Дональдом Трампом из-за отказа встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он сказал в интервью ABC.
"Я сказал: послушайте, господин президент (Трамп - Прим.ред), я готов к любой встрече, но не в России, к любой встрече, двусторонней или трехсторонней. Мы будем рады, если вы примете участие", — заявил глава киевского режима.
В статье не уточнили, когда именно состоялся разговор Трампа и Зеленского.
Путин на прошлой неделе во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил позднее, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно.
