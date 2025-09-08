https://1prime.ru/20250908/zelenskiy-861941820.html

Зеленский сделал заявление о Путине

Зеленский сделал заявление о Путине - 08.09.2025, ПРАЙМ

Зеленский сделал заявление о Путине

Владимир Зеленский попытался оправдаться перед главой Белого Дома Дональдом Трампом из-за отказа встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T09:01+0300

2025-09-08T09:01+0300

2025-09-08T09:01+0300

спецоперация на украине

россия

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попытался оправдаться перед главой Белого Дома Дональдом Трампом из-за отказа встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он сказал в интервью ABC."Я сказал: послушайте, господин президент (Трамп - Прим.ред), я готов к любой встрече, но не в России, к любой встрече, двусторонней или трехсторонней. Мы будем рады, если вы примете участие", — заявил глава киевского режима.В статье не уточнили, когда именно состоялся разговор Трампа и Зеленского.Путин на прошлой неделе во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил позднее, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно.

https://1prime.ru/20250908/makron-861941531.html

https://1prime.ru/20250907/donbass-861904171.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп