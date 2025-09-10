https://1prime.ru/20250910/poezd-862095281.html

Собака сбежала при перевозке в поезде Новороссийск — Екатеринбург

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Собака убежала во время перевозки в поезде Новороссийск - Екатеринбург, ведутся ее поиски, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "О перевозке животного поездом № 526 Новороссийск - Екатеринбург. В пути следования проводники ухаживали за животным согласно действующему регламенту: предоставляли питание и воду, переданные отправителем вместе с собакой. В момент очередной смены питьевой воды собака вырвалась из клетки", - сообщили в ФПК. Уточняется, что работники поездной бригады предприняли "все возможные меры по предотвращению выхода животного на улицу". "Однако собаке удалось выбежать на платформу. В настоящее время ведутся поиски сбежавшего животного, к ним привлечены как сотрудники "Федеральной пассажирской компании", так и волонтеры", - добавили в ФПК. По данным компании, размещены соответствующие объявления в социальных сетях. "Сегодня собаку видели в городе, однако прохожие поймать ее не смогли, поиски продолжаются. Также сотрудники компании находятся на связи с отправителем", - рассказали в ФПК.

