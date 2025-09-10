Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилась средняя цена на авиабилеты в бизнес-класс - 10.09.2025
В России снизилась средняя цена на авиабилеты в бизнес-класс
В России снизилась средняя цена на авиабилеты в бизнес-класс - 10.09.2025, ПРАЙМ
В России снизилась средняя цена на авиабилеты в бизнес-класс
Средняя цена на авиабилеты в бизнес-классе в России этим летом снизилась на 14% в годовом выражении и составила 127,8 тысячи рублей за билеты "туда-обратно",... | 10.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на авиабилеты в бизнес-классе в России этим летом снизилась на 14% в годовом выражении и составила 127,8 тысячи рублей за билеты "туда-обратно", рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса". "Спрос на билеты в бизнес-класс стабилен: как и год назад, на них приходится 2,5% авиабронирований. А вот средняя цена перелета за год снизилась на 14% и составила 127,8 тысячи рублей за билет в обе стороны", - оценили в сервисе, опираясь на собственные данные по бронированию авиабилетов с июня по август. В "OneTwoTrip для бизнеса" также назвали самые дорогие заказы, которые корпоративные клиенты совершили прошедшим летом. "Лидером российского рейтинга стал Мурманск. Этим летом одна из компаний, подключенных к "OneTwoTrip для бизнеса" потратила на авиабилеты из Москвы в северный город и обратно 975 тысяч рублей: в деловую поездку отправились шесть сотрудников, они летели бизнес-классом. На втором месте оказалась командировка из Москвы в Астрахань, в которую летали пять человек. Билеты туда-обратно в бизнес-класс обошлись в 732,2 тысячи рублей", - рассказали в сервисе. На третьем месте - деловая поездка из Москвы в Калининград: в самую западную область России летала группа из семи человек, а билеты бизнес-класса туда-обратно стоили 684 тысячи рублей. Что касается заграничных направлений, здесь самый дорогой перелет был из Москвы в Дубай. За бизнес-класс для шести сотрудников компания заплатила 1,9 миллиона рублей в одну сторону. "На втором месте - поездка в Шанхай, куда восемь сотрудников летали из столицы. Билеты в один конец в бизнес-класс стоили 1,668 миллиона рублей. Третью строчку рейтинга заняла командировка из Санкт-Петербурга в Медельин, Колумбия. За билеты на двоих сотрудников туда и обратно в бизнес-класс клиент сервиса заплатил 1,635 миллиона рублей", - следует из данных "OneTwoTrip для бизнеса". Также в топ попали деловые поездки из Москвы во Францию. Перелет в Париж эконом-классом для девяти бизнес-путешественников стоил 1,615 миллиона рублей в одну сторону.
02:51 10.09.2025
 
В России снизилась средняя цена на авиабилеты в бизнес-класс

«OneTwoTrip»: средняя цена на авиабилеты в бизнес-класс снизилась на 14%

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на авиабилеты в бизнес-классе в России этим летом снизилась на 14% в годовом выражении и составила 127,8 тысячи рублей за билеты "туда-обратно", рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса".
"Спрос на билеты в бизнес-класс стабилен: как и год назад, на них приходится 2,5% авиабронирований. А вот средняя цена перелета за год снизилась на 14% и составила 127,8 тысячи рублей за билет в обе стороны", - оценили в сервисе, опираясь на собственные данные по бронированию авиабилетов с июня по август.
В "OneTwoTrip для бизнеса" также назвали самые дорогие заказы, которые корпоративные клиенты совершили прошедшим летом.
"Лидером российского рейтинга стал Мурманск. Этим летом одна из компаний, подключенных к "OneTwoTrip для бизнеса" потратила на авиабилеты из Москвы в северный город и обратно 975 тысяч рублей: в деловую поездку отправились шесть сотрудников, они летели бизнес-классом. На втором месте оказалась командировка из Москвы в Астрахань, в которую летали пять человек. Билеты туда-обратно в бизнес-класс обошлись в 732,2 тысячи рублей", - рассказали в сервисе.
На третьем месте - деловая поездка из Москвы в Калининград: в самую западную область России летала группа из семи человек, а билеты бизнес-класса туда-обратно стоили 684 тысячи рублей.
Что касается заграничных направлений, здесь самый дорогой перелет был из Москвы в Дубай. За бизнес-класс для шести сотрудников компания заплатила 1,9 миллиона рублей в одну сторону.
"На втором месте - поездка в Шанхай, куда восемь сотрудников летали из столицы. Билеты в один конец в бизнес-класс стоили 1,668 миллиона рублей. Третью строчку рейтинга заняла командировка из Санкт-Петербурга в Медельин, Колумбия. За билеты на двоих сотрудников туда и обратно в бизнес-класс клиент сервиса заплатил 1,635 миллиона рублей", - следует из данных "OneTwoTrip для бизнеса".
Также в топ попали деловые поездки из Москвы во Францию. Перелет в Париж эконом-классом для девяти бизнес-путешественников стоил 1,615 миллиона рублей в одну сторону.
 
