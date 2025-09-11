Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в сентябре планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский. "Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска", - сообщил Александровский.
16:26 11.09.2025
 
"Аэрофлот" может запустить прямые рейсы в Краснодар из ряда городов России

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в сентябре планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.
"Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска", - сообщил Александровский.
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Аэропорт Краснодара возобновил работу
