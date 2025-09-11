https://1prime.ru/20250911/aeroflot-862138067.html
"Аэрофлот" может запустить прямые рейсы в Краснодар из ряда городов России
"Аэрофлот" может запустить прямые рейсы в Краснодар из ряда городов России - 11.09.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" может запустить прямые рейсы в Краснодар из ряда городов России
"Аэрофлот" в сентябре планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска, сообщил журналистам... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T16:26+0300
2025-09-11T16:26+0300
2025-09-11T16:26+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
екатеринбург
красноярск
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75756/51/757565161_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_4e86500667b8210d637a8cc07ea3b59b.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в сентябре планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский. "Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска", - сообщил Александровский.
https://1prime.ru/20250911/aeroport-862137914.html
санкт-петербург
екатеринбург
красноярск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75756/51/757565161_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_8e90c5447cec53a4abcf28c5bc43fb06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, екатеринбург, красноярск, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Красноярск, Аэрофлот
"Аэрофлот" может запустить прямые рейсы в Краснодар из ряда городов России
"Аэрофлот" в сентябре планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из ряда городов России
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в сентябре планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.
"Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска", - сообщил Александровский.
Аэропорт Краснодара возобновил работу