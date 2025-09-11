https://1prime.ru/20250911/armeniya-862160443.html

"Совсем другие отношения". Президент Армении сделал заявление о России

2025-09-11T23:28+0300

2025-09-11T23:28+0300

2025-09-11T23:31+0300

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Армения перестала быть "младшим братом" для России — теперь формат взаимодействия между странами стал партнерским, заявил президент Ваагн Хачатурян в интервью RTVI."Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские. <...> Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности", — сказал он.Хачатурян также подчеркнул, что экономика республики стала более диверсифицированной, и Ереван рассчитывает, что Москва будет уважать самостоятельные решения армянских властей.На прошлой неделе вице-премьер России Алексей Оверчук отметил, что Армении придется учитывать разные факторы, если встанет вопрос о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ради интеграции в Европейский союз.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя вероятность выхода страны из ЕАЭС на фоне ее сближения с ЕС, заявил, что рассматриваются любые варианты. Он добавил, что одновременное участие в двух объединениях невозможно, и когда настанет момент, будет принято окончательное решение.Еще в январе Оверчук обращал внимание, что обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз фактически воспринимается Москвой как подготовка к выходу республики из ЕАЭС. По его словам, это обстоятельство будет учтено при формировании российской экономической политики в отношении Еревана.

2025

