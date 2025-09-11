Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Совсем другие отношения". Президент Армении сделал заявление о России - 11.09.2025
"Совсем другие отношения". Президент Армении сделал заявление о России
"Совсем другие отношения". Президент Армении сделал заявление о России - 11.09.2025, ПРАЙМ
"Совсем другие отношения". Президент Армении сделал заявление о России
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Армения перестала быть "младшим братом" для России — теперь формат взаимодействия между странами стал партнерским, заявил президент... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T23:28+0300
2025-09-11T23:31+0300
россия
армения
москва
ереван
алексей оверчук
никол пашинян
еаэс
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Армения перестала быть "младшим братом" для России — теперь формат взаимодействия между странами стал партнерским, заявил президент Ваагн Хачатурян в интервью RTVI."Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские. &lt;...&gt; Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности", — сказал он.Хачатурян также подчеркнул, что экономика республики стала более диверсифицированной, и Ереван рассчитывает, что Москва будет уважать самостоятельные решения армянских властей.На прошлой неделе вице-премьер России Алексей Оверчук отметил, что Армении придется учитывать разные факторы, если встанет вопрос о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ради интеграции в Европейский союз.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя вероятность выхода страны из ЕАЭС на фоне ее сближения с ЕС, заявил, что рассматриваются любые варианты. Он добавил, что одновременное участие в двух объединениях невозможно, и когда настанет момент, будет принято окончательное решение.Еще в январе Оверчук обращал внимание, что обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз фактически воспринимается Москвой как подготовка к выходу республики из ЕАЭС. По его словам, это обстоятельство будет учтено при формировании российской экономической политики в отношении Еревана.
https://1prime.ru/20250910/pashinyan-862076622.html
https://1prime.ru/20250907/armeniya-861930312.html
армения
москва
ереван
россия, армения, москва, ереван, алексей оверчук, никол пашинян, еаэс, ес
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МОСКВА, Ереван, Алексей Оверчук, Никол Пашинян, ЕАЭС, ЕС
23:28 11.09.2025 (обновлено: 23:31 11.09.2025)
 
"Совсем другие отношения". Президент Армении сделал заявление о России

Хачатурян: Армения больше не "младший брат", а равноправный партнер Москвы

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
%Флаг Армении. Архивное фото
© fotolia.com / Regisser.com
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Армения перестала быть "младшим братом" для России — теперь формат взаимодействия между странами стал партнерским, заявил президент Ваагн Хачатурян в интервью RTVI.
"Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские. <...> Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности", — сказал он.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Армения сократит оборонные расходы в 2026 году
Вчера, 16:44
Хачатурян также подчеркнул, что экономика республики стала более диверсифицированной, и Ереван рассчитывает, что Москва будет уважать самостоятельные решения армянских властей.
На прошлой неделе вице-премьер России Алексей Оверчук отметил, что Армении придется учитывать разные факторы, если встанет вопрос о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ради интеграции в Европейский союз.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя вероятность выхода страны из ЕАЭС на фоне ее сближения с ЕС, заявил, что рассматриваются любые варианты. Он добавил, что одновременное участие в двух объединениях невозможно, и когда настанет момент, будет принято окончательное решение.
Еще в январе Оверчук обращал внимание, что обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз фактически воспринимается Москвой как подготовка к выходу республики из ЕАЭС. По его словам, это обстоятельство будет учтено при формировании российской экономической политики в отношении Еревана.
Флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Более трех тысяч семей из Карабаха в Армении получили российскую помощь
7 сентября, 22:22
 
РОССИЯ АРМЕНИЯ МОСКВА Ереван Алексей Оверчук Никол Пашинян ЕАЭС ЕС
 
 
