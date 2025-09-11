Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СМИ рассказали, как Россия может заработать миллиарды на одном корабле - 11.09.2025, ПРАЙМ
В СМИ рассказали, как Россия может заработать миллиарды на одном корабле
В СМИ рассказали, как Россия может заработать миллиарды на одном корабле - 11.09.2025, ПРАЙМ
В СМИ рассказали, как Россия может заработать миллиарды на одном корабле
Россия может получить значительные финансовые выгоды в миллиарды долларов, если сохранит в эксплуатации авианосец "Адмирал Кузнецов", находящийся под угрозой... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T10:14+0300
2025-09-11T10:27+0300
россия
индия
китай
сирия
https://cdnn.1prime.ru/img/77668/65/776686510_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_5ab4e48b622a89848d4748e8dbd31aa9.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Россия может получить значительные финансовые выгоды в миллиарды долларов, если сохранит в эксплуатации авианосец "Адмирал Кузнецов", находящийся под угрозой списания, сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM)."Обновление корабля и его авиакрыла может предоставить российской оборонной отрасли важные преимущества", — отмечает издание. По мнению MWM, продолжение использования этого авианосца позволит не только проводить более сложные совместные учения с такими странами, как Китай и Индия, но и предлагать потенциальным покупателям продукцию, связанную с подобными кораблями. "Российский оборонный сектор уже заработал 2,35 миллиарда долларов на продаже авианосца "Викрамадитья" в Индию и еще более двух миллиардов долларов на поставку истребителей МиГ-29К", — сообщает журнал. Единственный российский авианосец, "Адмирал Кузнецов", был поставлен на ремонт в 2017 году после участия в боевых действиях у берегов Сирии. В октябре 2018 года произошел инцидент: при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду плавучий док ПД-50 неожиданно погрузился под воду, из-за чего на авианосец упал кран, повредив часть его палубы. После этого корабль был переведен на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар: искра от сварки попала в трюмное помещение с пролившимся топливом.
индия
китай
сирия
ПРАЙМ
россия, индия, китай, сирия
РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, СИРИЯ
10:14 11.09.2025 (обновлено: 10:27 11.09.2025)
 
В СМИ рассказали, как Россия может заработать миллиарды на одном корабле

MWM: Россия заработает миллиарды долларов, сохранив "Адмирала Кузнецова"

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Россия может получить значительные финансовые выгоды в миллиарды долларов, если сохранит в эксплуатации авианосец "Адмирал Кузнецов", находящийся под угрозой списания, сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).
"Обновление корабля и его авиакрыла может предоставить российской оборонной отрасли важные преимущества", — отмечает издание.
По мнению MWM, продолжение использования этого авианосца позволит не только проводить более сложные совместные учения с такими странами, как Китай и Индия, но и предлагать потенциальным покупателям продукцию, связанную с подобными кораблями.
"Российский оборонный сектор уже заработал 2,35 миллиарда долларов на продаже авианосца "Викрамадитья" в Индию и еще более двух миллиардов долларов на поставку истребителей МиГ-29К", — сообщает журнал.
Единственный российский авианосец, "Адмирал Кузнецов", был поставлен на ремонт в 2017 году после участия в боевых действиях у берегов Сирии. В октябре 2018 года произошел инцидент: при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду плавучий док ПД-50 неожиданно погрузился под воду, из-за чего на авианосец упал кран, повредив часть его палубы. После этого корабль был переведен на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар: искра от сварки попала в трюмное помещение с пролившимся топливом.
РОССИЯИНДИЯКИТАЙСИРИЯ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
