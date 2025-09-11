https://1prime.ru/20250911/avianosets-862110060.html

В СМИ рассказали, как Россия может заработать миллиарды на одном корабле

2025-09-11T10:14+0300

2025-09-11T10:14+0300

2025-09-11T10:27+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/77668/65/776686510_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_5ab4e48b622a89848d4748e8dbd31aa9.jpg

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Россия может получить значительные финансовые выгоды в миллиарды долларов, если сохранит в эксплуатации авианосец "Адмирал Кузнецов", находящийся под угрозой списания, сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM)."Обновление корабля и его авиакрыла может предоставить российской оборонной отрасли важные преимущества", — отмечает издание. По мнению MWM, продолжение использования этого авианосца позволит не только проводить более сложные совместные учения с такими странами, как Китай и Индия, но и предлагать потенциальным покупателям продукцию, связанную с подобными кораблями. "Российский оборонный сектор уже заработал 2,35 миллиарда долларов на продаже авианосца "Викрамадитья" в Индию и еще более двух миллиардов долларов на поставку истребителей МиГ-29К", — сообщает журнал. Единственный российский авианосец, "Адмирал Кузнецов", был поставлен на ремонт в 2017 году после участия в боевых действиях у берегов Сирии. В октябре 2018 года произошел инцидент: при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду плавучий док ПД-50 неожиданно погрузился под воду, из-за чего на авианосец упал кран, повредив часть его палубы. После этого корабль был переведен на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар: искра от сварки попала в трюмное помещение с пролившимся топливом.

