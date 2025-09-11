https://1prime.ru/20250911/avto-862074453.html

Эксперты назвали самые популярные объявления авто с пробегом в августе

Эксперты назвали самые популярные объявления авто с пробегом в августе - 11.09.2025, ПРАЙМ

Эксперты назвали самые популярные объявления авто с пробегом в августе

Сервис Авто.ру Бизнес изучил объявления от частных продавцов в августе и назвал автомобили, которые больше всего заинтересовали потенциальных покупателей... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T08:00+0300

2025-09-11T08:00+0300

2025-09-11T08:00+0300

экономика

эксклюзив

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/76506/58/765065827_0:76:1400:864_1920x0_80_0_0_c7814c9f35aafb623e0982b878b62876.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сервис Авто.ру Бизнес изучил объявления от частных продавцов в августе и назвал автомобили, которые больше всего заинтересовали потенциальных покупателей. Активнее всего россияне реагировали на объявления Skoda Rapid 2015 года, Renault Sandero 2019 года и Mercedes GLC 2015 года выпуска.Авто.ру Бизнес составил топ объявлений о продаже подержанных автомобилей, которые вызвали наибольший интерес покупателей в августе: в первые три дня после публикации по ним поступило больше всего звонков. Учитывались автомобили не старше 10 лет, с пробегом не более 200 000 км, имевшие не более трёх владельцев по ПТС. Также у машин в выборке не более одного дорожно-транспортного происшествия и не более трех расчетов стоимости ремонта.В прошлом месяце самым популярным стало объявление о продаже чешского седана Skoda Rapid 2015 года выпуска с пробегом 138 000 километров. Владелец оценил автомобиль в 700 тысяч рублей. Объявление было активно всего 1 день, за это время продавцу позвонило 60 потенциальных покупателя.Вторым в списке стал хэтчбек Renault Sandero 2019 года с пробегом 10 580 километров за 1,1 миллиона рублей. Автомобиль также был в продаже 1 день, а по объявлению позвонили 56 раз.Замыкает тройку самых популярных объявлений августа Mercedes GLC. Этот автомобиль также был продан за 2 дня и получил за это время 50 звонков. Компактный немецкий кроссовер 2015 года выпуска с пробегом 24 000 километров продавался за 2,5 миллиона рублей.В августе среди автомобилей отечественного производства самыми востребованными оказались Niva Travel, Lada Largus и Lada Granta.В целом быстрее других в августе продавались автомобили Renault, Hyundai, Skoda, Kia, Volkswagen, Lada, Mercedes, Audi, Nissan, BMW. Среди всех популярных объявлений эти бренды оставались в продаже не более двух дней.65% объявлений, по которым звонили чаще всего, пришлись на Москву и Московскую область, 21% – на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Остальные 14% распределились между Свердловской, Тульской, Саратовской, Новгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Ивановской, Курганской, Воронежской, Брянской, Вологодской областями, Краснодарским краем, Удмуртией и Татарстаном

https://1prime.ru/20250909/avto-862007650.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто