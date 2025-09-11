Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай за 8 месяцев нарастил производство автомобилей на 12,7% - 11.09.2025, ПРАЙМ
Китай за 8 месяцев нарастил производство автомобилей на 12,7%
бизнес
промышленность
китай
авто
китайский автопром
ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Китай в январе-августе 2025 года нарастил производство автомобилей на 12,7% в годовом выражении, до 21,05 миллиона единиц, а продажи - на 12,6%, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. "В январе-августе производство и продажи автомобилей достигли 21,05 миллиона единиц и 21,12 миллиона единиц, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 12,7% и 12,6% соответственно", - говорится в сообщении ассоциации. Там указали, что за отчетный период в КНР было произведено 9,625 миллиона автомобилей на новых источниках энергии, а продано – 9,62 миллиона. Рост в годовом выражении составил 37,3% и 36,7% соответственно.
китай
бизнес, промышленность, китай, авто, китайский автопром
Бизнес, Промышленность, КИТАЙ, Авто, китайский автопром
13:36 11.09.2025
 
© РИА Новости . Михаил Голенков
Автомобили SWM компании Shineray
© РИА Новости . Михаил Голенков
ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Китай в январе-августе 2025 года нарастил производство автомобилей на 12,7% в годовом выражении, до 21,05 миллиона единиц, а продажи - на 12,6%, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
Доля России в экспорте Китаем легковых авто выросла до максимума
20 января, 15:15
"В январе-августе производство и продажи автомобилей достигли 21,05 миллиона единиц и 21,12 миллиона единиц, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 12,7% и 12,6% соответственно", - говорится в сообщении ассоциации.
Там указали, что за отчетный период в КНР было произведено 9,625 миллиона автомобилей на новых источниках энергии, а продано – 9,62 миллиона. Рост в годовом выражении составил 37,3% и 36,7% соответственно.
 
