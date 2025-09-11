https://1prime.ru/20250911/avto-862126934.html
Китай за 8 месяцев нарастил производство автомобилей на 12,7%
ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Китай в январе-августе 2025 года нарастил производство автомобилей на 12,7% в годовом выражении, до 21,05 миллиона единиц, а продажи - на 12,6%, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. "В январе-августе производство и продажи автомобилей достигли 21,05 миллиона единиц и 21,12 миллиона единиц, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 12,7% и 12,6% соответственно", - говорится в сообщении ассоциации. Там указали, что за отчетный период в КНР было произведено 9,625 миллиона автомобилей на новых источниках энергии, а продано – 9,62 миллиона. Рост в годовом выражении составил 37,3% и 36,7% соответственно.
