Посольство России опровергло запрет на посещение туристических районов Бали
Посольство России опровергло запрет на посещение туристических районов Бали - 11.09.2025, ПРАЙМ
Посольство России опровергло запрет на посещение туристических районов Бали
Информация о запрете властей Бали на посещение туристических районов в связи с потопами отсутствует, заявило посольство России в Индонезии | 11.09.2025, ПРАЙМ
ДЖАКАРТА, 11 сен - ПРАЙМ. Информация о запрете властей Бали на посещение туристических районов в связи с потопами отсутствует, заявило посольство России в Индонезии "Информация о запрете местных властей на посещение туристических районов отсутствует. Российскими загранучреждениями в Индонезии поддерживается контакт с местными компетентными ведомствами и оказывается необходимая консульская помощь обратившимся за содействием гражданам России", - сообщило посольство в своем Telegram-канале. По последним данным, потопы на Бали унесли жизни 14 человек.
Посольство России опровергло запрет на посещение туристических районов Бали
Посольство: информация о запрете на посещение туристических районов Бали отсутствует
ДЖАКАРТА, 11 сен - ПРАЙМ. Информация о запрете властей Бали на посещение туристических районов в связи с потопами отсутствует, заявило посольство России в Индонезии
"Информация о запрете местных властей на посещение туристических районов отсутствует. Российскими загранучреждениями в Индонезии поддерживается контакт с местными компетентными ведомствами и оказывается необходимая консульская помощь обратившимся за содействием гражданам России", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
По последним данным, потопы на Бали унесли жизни 14 человек.
