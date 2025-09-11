Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство России опровергло запрет на посещение туристических районов Бали - 11.09.2025, ПРАЙМ
Посольство России опровергло запрет на посещение туристических районов Бали
Посольство России опровергло запрет на посещение туристических районов Бали - 11.09.2025, ПРАЙМ
Посольство России опровергло запрет на посещение туристических районов Бали
Информация о запрете властей Бали на посещение туристических районов в связи с потопами отсутствует, заявило посольство России в Индонезии | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T11:46+0300
2025-09-11T11:46+0300
бизнес
туризм
бали
индонезия
ДЖАКАРТА, 11 сен - ПРАЙМ. Информация о запрете властей Бали на посещение туристических районов в связи с потопами отсутствует, заявило посольство России в Индонезии "Информация о запрете местных властей на посещение туристических районов отсутствует. Российскими загранучреждениями в Индонезии поддерживается контакт с местными компетентными ведомствами и оказывается необходимая консульская помощь обратившимся за содействием гражданам России", - сообщило посольство в своем Telegram-канале. По последним данным, потопы на Бали унесли жизни 14 человек.
бали
индонезия
бизнес, туризм, бали, индонезия
Бизнес, Туризм, Бали, ИНДОНЕЗИЯ
11:46 11.09.2025
 
Посольство России опровергло запрет на посещение туристических районов Бали

Посольство: информация о запрете на посещение туристических районов Бали отсутствует

ДЖАКАРТА, 11 сен - ПРАЙМ. Информация о запрете властей Бали на посещение туристических районов в связи с потопами отсутствует, заявило посольство России в Индонезии
"Информация о запрете местных властей на посещение туристических районов отсутствует. Российскими загранучреждениями в Индонезии поддерживается контакт с местными компетентными ведомствами и оказывается необходимая консульская помощь обратившимся за содействием гражданам России", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
По последним данным, потопы на Бали унесли жизни 14 человек.
Индонезия будет искать альтернативные способы платежей для россиян на Бали
19 июня, 12:20
19 июня, 12:20
 
БизнесТуризмБалиИНДОНЕЗИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала