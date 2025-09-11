https://1prime.ru/20250911/bali-862117518.html

Посольство России опровергло запрет на посещение туристических районов Бали

Посольство России опровергло запрет на посещение туристических районов Бали

2025-09-11T11:46+0300

бизнес

туризм

бали

индонезия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862117363_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fcd385a51f03bba07c62172716187ca0.jpg

ДЖАКАРТА, 11 сен - ПРАЙМ. Информация о запрете властей Бали на посещение туристических районов в связи с потопами отсутствует, заявило посольство России в Индонезии "Информация о запрете местных властей на посещение туристических районов отсутствует. Российскими загранучреждениями в Индонезии поддерживается контакт с местными компетентными ведомствами и оказывается необходимая консульская помощь обратившимся за содействием гражданам России", - сообщило посольство в своем Telegram-канале. По последним данным, потопы на Бали унесли жизни 14 человек.

бали

индонезия

2025

Новости

ru-RU

бизнес, туризм, бали, индонезия