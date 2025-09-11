https://1prime.ru/20250911/bezopasnost-862139572.html

Комиссия Совбеза одобрила стратегию повышения безопасности на дорогах

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по общественной безопасности одобрила проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России, а также выступила за усиление ответственности за некоторые правонарушения на дороге, опасные для водителей и пешеходов, сообщили в четверг в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Одиннадцатого сентября состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) Совета безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, в ходе которого был выработан комплекс дополнительных мер, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня дорожно-транспортной аварийности и тяжести их последствий", - говорится в сообщении. "МВК одобрила проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Документ был подготовлен МВД России во взаимодействии с заинтересованными государственными органами", - добавили в пресс-службе. Уточняется, что участники заседания отметили необходимость внесения ряда новаций в уголовное и административное законодательство, предусматривающих усиление ответственности за совершение отдельных видов правонарушений в сфере дорожного движения, создающих угрозы для жизни и здоровья водителей и пешеходов. Кроме того, были выработаны конкретные межведомственные меры для ликвидации аварийно-опасных участков дорог, поддержания дорожной инфраструктуры в надлежащем состоянии, своевременного и квалифицированного оказания первой и медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Отдельное внимание уделено тематике использования средств индивидуальной мобильности, отметили в пресс-службе. В целях повышения эффективности этой деятельности были намечены и другие дополнительные меры организационного и правового характера, добавили в аппарате Совбеза РФ.

