Bild оценил затраты НАТО на обезвреживание дронов над Польшей

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Затраты НАТО на обезвреживание беспилотников над Польшей при помощи истребителей F-35 могли составить более одного миллиона евро, подсчитал немецкий таблоид Bild. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что самолеты четырех стран НАТО участвовали в обезвреживании над Польшей БПЛА, из которых, по данным премьер-министра Польши Дональда Туска, были сбиты "три или четыре". Как отмечает таблоид, истребители F-35 атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder. "Проблема в том, что запуск ракеты стоит более 400 тысяч евро для того, чтобы сбить беспилотник, который стоит всего несколько тысяч евро", - указывает издание. Как заявил изданию высокопоставленный офицер НАТО, "в долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет смысла с военной точки зрения". Поэтому, по информации таблоида, альянс рассматривает различные варианты противодействия БПЛА. Сюда относится развертывание дополнительных средств ПВО на восточном фланге, таких как Patriot или IRIS-T и дополнительных контингентов военнослужащих. Другой альтернативой таблоид называет "миссию сдерживания" по аналогии с миссией "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря. Однако неизвестно, готовы ли союзники по альянсу на ещё одну миссию сдерживания. Третьим вариантом Bild называет использование опыта Украины в борьбе с беспилотниками. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

польша, украина, белоруссия, дональд туск, марк рютте, урсула фон дер ляйен, нато, bild, ек, f-35 lightning ii