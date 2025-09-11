Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bild оценил затраты НАТО на обезвреживание дронов над Польшей - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/bild-862141113.html
Bild оценил затраты НАТО на обезвреживание дронов над Польшей
Bild оценил затраты НАТО на обезвреживание дронов над Польшей - 11.09.2025, ПРАЙМ
Bild оценил затраты НАТО на обезвреживание дронов над Польшей
Затраты НАТО на обезвреживание беспилотников над Польшей при помощи истребителей F-35 могли составить более одного миллиона евро, подсчитал немецкий таблоид... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T16:55+0300
2025-09-11T16:55+0300
экономика
польша
украина
белоруссия
дональд туск
марк рютте
урсула фон дер ляйен
нато
bild
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/78/839997844_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ee742e893d4eea2c28ad7c5febd0e46e.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Затраты НАТО на обезвреживание беспилотников над Польшей при помощи истребителей F-35 могли составить более одного миллиона евро, подсчитал немецкий таблоид Bild. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что самолеты четырех стран НАТО участвовали в обезвреживании над Польшей БПЛА, из которых, по данным премьер-министра Польши Дональда Туска, были сбиты "три или четыре". Как отмечает таблоид, истребители F-35 атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder. "Проблема в том, что запуск ракеты стоит более 400 тысяч евро для того, чтобы сбить беспилотник, который стоит всего несколько тысяч евро", - указывает издание. Как заявил изданию высокопоставленный офицер НАТО, "в долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет смысла с военной точки зрения". Поэтому, по информации таблоида, альянс рассматривает различные варианты противодействия БПЛА. Сюда относится развертывание дополнительных средств ПВО на восточном фланге, таких как Patriot или IRIS-T и дополнительных контингентов военнослужащих. Другой альтернативой таблоид называет "миссию сдерживания" по аналогии с миссией "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря. Однако неизвестно, готовы ли союзники по альянсу на ещё одну миссию сдерживания. Третьим вариантом Bild называет использование опыта Украины в борьбе с беспилотниками. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://1prime.ru/20250911/samolety-862136450.html
польша
украина
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/78/839997844_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_674f58c7be2bacbef9d5c4d32b6b3952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, белоруссия, дональд туск, марк рютте, урсула фон дер ляйен, нато, bild, ек, f-35 lightning ii
Экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Туск, Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Bild, ЕК, F-35 Lightning II
16:55 11.09.2025
 
Bild оценил затраты НАТО на обезвреживание дронов над Польшей

Bild: затраты НАТО на обезвреживание БПЛА над Польшей могли превысить 1 млн евро

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Затраты НАТО на обезвреживание беспилотников над Польшей при помощи истребителей F-35 могли составить более одного миллиона евро, подсчитал немецкий таблоид Bild.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что самолеты четырех стран НАТО участвовали в обезвреживании над Польшей БПЛА, из которых, по данным премьер-министра Польши Дональда Туска, были сбиты "три или четыре".
Как отмечает таблоид, истребители F-35 атаковали беспилотники ракетами AIM-9 Sidewinder. "Проблема в том, что запуск ракеты стоит более 400 тысяч евро для того, чтобы сбить беспилотник, который стоит всего несколько тысяч евро", - указывает издание.
Как заявил изданию высокопоставленный офицер НАТО, "в долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет смысла с военной точки зрения". Поэтому, по информации таблоида, альянс рассматривает различные варианты противодействия БПЛА. Сюда относится развертывание дополнительных средств ПВО на восточном фланге, таких как Patriot или IRIS-T и дополнительных контингентов военнослужащих.
Другой альтернативой таблоид называет "миссию сдерживания" по аналогии с миссией "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря. Однако неизвестно, готовы ли союзники по альянсу на ещё одну миссию сдерживания. Третьим вариантом Bild называет использование опыта Украины в борьбе с беспилотниками.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Франция и Британия хотят направить в Польшу самолеты Rafale и Eurofighter
16:07
 
ЭкономикаПОЛЬШАУКРАИНАБЕЛОРУССИЯДональд ТускМарк РюттеУрсула фон дер ЛяйенНАТОBildЕКF-35 Lightning II
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала