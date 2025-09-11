https://1prime.ru/20250911/dollar-862074707.html

Финансист объяснил, почему рубль так резко падает

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В среду внебиржевой курс доллара превышал 85 рублей впервые с 10 апреля. С начала сентября рубль потерял к доллару около 5%; к евро - почти 5%, к юаню ослабел на 3,8%. С чем связано столь резкое падение и что будет дальше, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.По его словам, летом объемы российского экспорта несколько снижаются, а, следовательно, падает и выручка экспортеров, которую они репатриируют в Россию и частично продают на межбанковском рынке.“Ввиду ограниченности предложения валюты на рынке и возможности вторичных и санкций в отношении наших партнеров со стороны США и ЕС, а также в контексте смягчения ДКП, которое сокращает возможность для спекуляций на валютном рынке, банки предъявляют высокий спрос на валюту”, - отметил Хачатурян.Это и выразилось в ослаблении рубля по отношению к основным валютам. Дальнейшее зависит от действий Банка России со ставкой. Если она в сентябре снизится не более, чем на 1-1,5%, мы увидим балансирование курса на текущих показателях 85-88 рублей за доллар и 95-98 рублей за евро.“Это на руку российским экспортерам. В конце сентября начинается очередной налоговый период, и увеличение выручки в рублевом эквиваленте пополнит российский бюджет. Даже сам факт начала реализации валютной выручки поддержит рубль и, вероятно, позволит ему в начале октября укрепиться до 83-85 рублей за доллар и 93-95 рублей за евро”, - считает финансист.Еще одним стабилизирующим фактором для курса рубля могло бы стать возвращение к необходимости обязательной продажи валютной выручки экспортерами, которая была отменена в августе. Однако с учетом среднесрочных прогнозов правительства о курсе рубля в диапазоне 90-100 рублей за доллар к концу текущего года реализацию этого инструмента мы можем увидеть только в случае возвращения курса рубля к январским значениям в 102-105 рублей за доллар и 105-108 рублей за евро, заключил Хачатурян.

