Мировые цены на нефть снижаются почти на 2 процента - 11.09.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются почти на 2 процента
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются почти на 2%, участники рынка опасаются переизбытка сырья на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.02 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,67% - до 66,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,87%, до 62,48 доллара. Ранее в четверг ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 10 тысяч баррелей в сутки, до 60 тысяч баррелей в сутки, теперь ждет добычу в среднем на уровне 13,27 миллиона баррелей в сутки. "Сегодня цены на нефть падают в связи с "медвежьими" заголовками МЭА, которые указывают на переизбыток предложения на нефтяном рынке", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).
нефть, рынок, сша, опек, мэа, commerzbank, мировая экономика
Нефть, Рынок, США, ОПЕК, МЭА, Commerzbank, Мировая экономика
18:54 11.09.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются почти на 2 процента

Цена ноябрьских фьючерсов Brent опустилась до 66,33 доллара за баррель

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются почти на 2%, участники рынка опасаются переизбытка сырья на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.02 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,67% - до 66,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,87%, до 62,48 доллара.
Ранее в четверг ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 10 тысяч баррелей в сутки, до 60 тысяч баррелей в сутки, теперь ждет добычу в среднем на уровне 13,27 миллиона баррелей в сутки.
"Сегодня цены на нефть падают в связи с "медвежьими" заголовками МЭА, которые указывают на переизбыток предложения на нефтяном рынке", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).
