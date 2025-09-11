https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862151670.html
Мировые цены на нефть снижаются почти на 2 процента
2025-09-11T18:54+0300
нефть
рынок
сша
опек
мэа
commerzbank
мировая экономика
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются почти на 2%, участники рынка опасаются переизбытка сырья на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.02 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,67% - до 66,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,87%, до 62,48 доллара. Ранее в четверг ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 10 тысяч баррелей в сутки, до 60 тысяч баррелей в сутки, теперь ждет добычу в среднем на уровне 13,27 миллиона баррелей в сутки. "Сегодня цены на нефть падают в связи с "медвежьими" заголовками МЭА, которые указывают на переизбыток предложения на нефтяном рынке", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).
сша
