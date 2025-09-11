https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862154590.html

ФНС обновит перечень стран, с которыми осуществляется обмен фининформацией

11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ планирует обновить перечень государств и территорий, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, а именно - дополнить список пятью государствами и исключить ряд офшоров, соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. "Действующий перечень будет дополнен пятью государствами: Кения, Монголия, Папуа-Новая Гвинея, Сенегал, Тринидад и Тобаго, которые подписали многостороннее Соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа, подготовленному службой. Кроме того, из перечня планируется исключить четыре территории: Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гибралтар, острова Тёркс и Кайкос, отмечается в материалах. Эти территории приостановили в одностороннем порядке автоматический обмен финансовой информацией с РФ в соответствии с решением Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое для указанных территорий является обязательным, поясняется в сообщении. "Таким образом, в настоящее время 68 государств и 8 территорий осуществляют либо заявили о готовности осуществлять автоматический обмен финансовой информацией с Российской Федерацией", - сказано в записке. ФНС России для обеспечения исполнения международных обязательств РФ по вопросам налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам утверждает перечень государств/территорий, заявивших о готовности обменивать финансовой информацией с РФ в автоматическом режиме.

