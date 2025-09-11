Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНС обновит перечень стран, с которыми осуществляется обмен фининформацией
ФНС обновит перечень стран, с которыми осуществляется обмен фининформацией
20:26 11.09.2025
 
ФНС обновит перечень стран, с которыми осуществляется обмен фининформацией

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
© РИА Новости . Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ планирует обновить перечень государств и территорий, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, а именно - дополнить список пятью государствами и исключить ряд офшоров, соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
"Действующий перечень будет дополнен пятью государствами: Кения, Монголия, Папуа-Новая Гвинея, Сенегал, Тринидад и Тобаго, которые подписали многостороннее Соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа, подготовленному службой.
Кроме того, из перечня планируется исключить четыре территории: Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гибралтар, острова Тёркс и Кайкос, отмечается в материалах.
Эти территории приостановили в одностороннем порядке автоматический обмен финансовой информацией с РФ в соответствии с решением Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое для указанных территорий является обязательным, поясняется в сообщении.
"Таким образом, в настоящее время 68 государств и 8 территорий осуществляют либо заявили о готовности осуществлять автоматический обмен финансовой информацией с Российской Федерацией", - сказано в записке.
ФНС России для обеспечения исполнения международных обязательств РФ по вопросам налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам утверждает перечень государств/территорий, заявивших о готовности обменивать финансовой информацией с РФ в автоматическом режиме.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Мишустин рассказал о структурной перестройке экономики
Вчера, 16:15
 
