Эксперт рассказал, как нефтегазовые компании готовят себе дефицит нефти

Эксперт рассказал, как нефтегазовые компании готовят себе дефицит нефти

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые нефтегазовые компании, сокращая инвестиции в ожидании рецессии, сами готовят будущий дефицит нефти, который приведет к значительному росту цен в 2030-х годах, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев. Во вторник газета Financial Times написала, что крупнейшие нефтегазовые компании, в частности, Chevron и BP, в ожидании длительного периода низких цен на нефть сокращают персонал и уменьшают инвестиции самыми быстрыми темпами с момента обвала рынка, вызванного коронавирусом. По прогнозам Wood Mackenzie, которые приводит издание, в этом году капитальные расходы на мировую добычу нефти и газа сократятся впервые с 2020 года - на 4,3% до 341,9 миллиарда долларов. "Есть три главных следствия текущей "оптимизации". Во-первых, отрасль, кивая на рецессию, на самом деле сама готовит себе сценарий будущего дефицита (то есть роста цен в 2030-х годах) и убирает с рынка дорогие баррели (сланцевую нефть, например). Блестящий картельный сговор без единой бумажки", - прокомментировал Канищев. Во-вторых, добавил он, инвесторам не нужны "зеленые проекты", им нужны деньги. Если стоит выбор между инвестициями и дивидендами, то он всегда будет в пользу второго, тем более, учитывая, что отсутствие инвестиций приведет к взрыву цен через несколько лет. "В-третьих, и это наиболее циничный аспект, текущий кризис используется как идеальное прикрытие для "оптимизации" кадрового балласта за счет внедрения нейросетей и искусственного интеллекта. На самом деле, эффективность останется прежней, но уже без ненужных людей", - заключил эксперт.

