Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как нефтегазовые компании готовят себе дефицит нефти - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250911/ekspert-862102863.html
Эксперт рассказал, как нефтегазовые компании готовят себе дефицит нефти
Эксперт рассказал, как нефтегазовые компании готовят себе дефицит нефти - 11.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как нефтегазовые компании готовят себе дефицит нефти
Мировые нефтегазовые компании, сокращая инвестиции в ожидании рецессии, сами готовят будущий дефицит нефти, который приведет к значительному росту цен в 2030-х... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T07:31+0300
2025-09-11T07:31+0300
энергетика
нефть
газ
financial times
chevron
bp
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862102863.jpg?1757565105
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые нефтегазовые компании, сокращая инвестиции в ожидании рецессии, сами готовят будущий дефицит нефти, который приведет к значительному росту цен в 2030-х годах, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев. Во вторник газета Financial Times написала, что крупнейшие нефтегазовые компании, в частности, Chevron и BP, в ожидании длительного периода низких цен на нефть сокращают персонал и уменьшают инвестиции самыми быстрыми темпами с момента обвала рынка, вызванного коронавирусом. По прогнозам Wood Mackenzie, которые приводит издание, в этом году капитальные расходы на мировую добычу нефти и газа сократятся впервые с 2020 года - на 4,3% до 341,9 миллиарда долларов. "Есть три главных следствия текущей "оптимизации". Во-первых, отрасль, кивая на рецессию, на самом деле сама готовит себе сценарий будущего дефицита (то есть роста цен в 2030-х годах) и убирает с рынка дорогие баррели (сланцевую нефть, например). Блестящий картельный сговор без единой бумажки", - прокомментировал Канищев. Во-вторых, добавил он, инвесторам не нужны "зеленые проекты", им нужны деньги. Если стоит выбор между инвестициями и дивидендами, то он всегда будет в пользу второго, тем более, учитывая, что отсутствие инвестиций приведет к взрыву цен через несколько лет. "В-третьих, и это наиболее циничный аспект, текущий кризис используется как идеальное прикрытие для "оптимизации" кадрового балласта за счет внедрения нейросетей и искусственного интеллекта. На самом деле, эффективность останется прежней, но уже без ненужных людей", - заключил эксперт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, financial times, chevron, bp
Энергетика, Нефть, Газ, Financial Times, Chevron, BP
07:31 11.09.2025
 
Эксперт рассказал, как нефтегазовые компании готовят себе дефицит нефти

Канищев: нефтегазовые компании сами готовят себе дефицит нефти

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые нефтегазовые компании, сокращая инвестиции в ожидании рецессии, сами готовят будущий дефицит нефти, который приведет к значительному росту цен в 2030-х годах, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев.
Во вторник газета Financial Times написала, что крупнейшие нефтегазовые компании, в частности, Chevron и BP, в ожидании длительного периода низких цен на нефть сокращают персонал и уменьшают инвестиции самыми быстрыми темпами с момента обвала рынка, вызванного коронавирусом. По прогнозам Wood Mackenzie, которые приводит издание, в этом году капитальные расходы на мировую добычу нефти и газа сократятся впервые с 2020 года - на 4,3% до 341,9 миллиарда долларов.
"Есть три главных следствия текущей "оптимизации". Во-первых, отрасль, кивая на рецессию, на самом деле сама готовит себе сценарий будущего дефицита (то есть роста цен в 2030-х годах) и убирает с рынка дорогие баррели (сланцевую нефть, например). Блестящий картельный сговор без единой бумажки", - прокомментировал Канищев.
Во-вторых, добавил он, инвесторам не нужны "зеленые проекты", им нужны деньги. Если стоит выбор между инвестициями и дивидендами, то он всегда будет в пользу второго, тем более, учитывая, что отсутствие инвестиций приведет к взрыву цен через несколько лет.
"В-третьих, и это наиболее циничный аспект, текущий кризис используется как идеальное прикрытие для "оптимизации" кадрового балласта за счет внедрения нейросетей и искусственного интеллекта. На самом деле, эффективность останется прежней, но уже без ненужных людей", - заключил эксперт.
 
ЭнергетикаНефтьГазFinancial TimesChevronBP
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала