Эксперты оценили влияние пошлин США на добывающую промышленность

2025-09-11T02:17+0300

экономика

промышленность

мировая экономика

сша

анастасия прикладова

дональд трамп

рэу им. г.в.плеханова

ниу вшэ

вшэ

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Импортные пошлины США, введенные администрацией в отношении ряда стран, оказывают наибольшее давление на мировую добывающую промышленность, переработку сырья и технологический сектор, в краткосрочном периоде может пострадать и сельскохозяйственная сфера, но в долгосрочном - риски будут снижаться, прокомментировали эксперты РИА Новости. "Добывающая промышленность и отрасли первичной переработки испытывают больше сложностей при ведении деятельности. Кроме того, в отношении высокотехнологичной продукции нередко применяются исключения при введении пошлин, как например, в отношении чипов и смартфонов", - оценила самые пострадавшие от пошлин отрасли доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Также в краткосрочном периоде может пострадать сельскохозяйственный сектор, дополнила коллегу доцент департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. "Но в долгосрочном, наоборот, риски будут снижаться вследствие роста страновой диверсификации поставок", - подчеркнула она. Что касается техсектора, то, как полагает Бондаренко, давление пошлин обусловлено высокой зависимостью отраслевых производств от импортных комплектующих, таких как запасные части, необходимые для создания транспортных средств. Материалы такого вида особенно сложно заместить, объяснила эксперт. В начале августа Wall Street Journal писала о том, что торговая политика президента США Дональда Трампа, в частности, введение 25-процентных пошлин на автомобили, уже обошлась мировым автопроизводителям почти в 12 миллиардов долларов и может повлечь еще более масштабные убытки. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова также отметила, что тарифная политика приводит к нарушениям в глобальных производственных цепочках. Так, цены на сырьевые товары - прежде всего, энергоресурсы и металлы - в результате перебоев снижаются, добавила Прикладова. Минэнерго США ожидает, что средняя цена Brent в 2026 году составит около 51 доллара за баррель, а низкие цены на нефть в начале следующего года приведут к уменьшению поставок как со стороны ОПЕК+, так и со стороны ряда других производителей. На 2025 год прогноз министерства - 67,22 доллара за баррель марки Brent.

