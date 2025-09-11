https://1prime.ru/20250911/es-862154788.html

Сийярто: Венгрия сделает все, чтобы ЕС не лишил ее энергоснабжения

2025-09-11T20:36+0300

газ

нефть

венгрия

словакия

брюссель

петер сийярто

ес

ек

мировая экономика

БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Брюссель сознательно стремится принять решение, которое поставит словацкий и венгерский народы в сложную ситуацию. Без поставок газа и нефти из России надежное снабжение наших стран физически невозможно. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить наших граждан необходимой энергией", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию со словацким коллегой Юраем Бланаром на переговорах в Братиславе. Сийярто подчеркнул, что венгерская и словацкая стороны "подтвердили свои обязательства" не позволить Брюсселю лишить Будапешт и Братиславу энергоснабжения, игнорируя географические, физические и инфраструктурные реалии. Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся 28 августа в тестовом режиме и не в полном объеме. В июле Сийярто заявлял, что Венгрия и Словакия сообща продолжат работать над возможностью сохранить импорт нефти и газа из России. В июне агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить запретить импорт газа из России на основе позиции "усиленного большинства" стран ЕС, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

2025

газ, нефть, венгрия, словакия, брюссель, петер сийярто, ес, ек, мировая экономика