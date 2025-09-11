Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто: Венгрия сделает все, чтобы ЕС не лишил ее энергоснабжения - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/es-862154788.html
Сийярто: Венгрия сделает все, чтобы ЕС не лишил ее энергоснабжения
Сийярто: Венгрия сделает все, чтобы ЕС не лишил ее энергоснабжения - 11.09.2025, ПРАЙМ
Сийярто: Венгрия сделает все, чтобы ЕС не лишил ее энергоснабжения
Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно,... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T20:36+0300
2025-09-11T20:36+0300
газ
нефть
венгрия
словакия
брюссель
петер сийярто
ес
ек
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Брюссель сознательно стремится принять решение, которое поставит словацкий и венгерский народы в сложную ситуацию. Без поставок газа и нефти из России надежное снабжение наших стран физически невозможно. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить наших граждан необходимой энергией", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию со словацким коллегой Юраем Бланаром на переговорах в Братиславе. Сийярто подчеркнул, что венгерская и словацкая стороны "подтвердили свои обязательства" не позволить Брюсселю лишить Будапешт и Братиславу энергоснабжения, игнорируя географические, физические и инфраструктурные реалии. Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся 28 августа в тестовом режиме и не в полном объеме. В июле Сийярто заявлял, что Венгрия и Словакия сообща продолжат работать над возможностью сохранить импорт нефти и газа из России. В июне агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить запретить импорт газа из России на основе позиции "усиленного большинства" стран ЕС, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250910/evropa-862090358.html
https://1prime.ru/20250911/enagas-862126490.html
венгрия
словакия
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_67f8d755ab007880cfba63924f568d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, нефть, венгрия, словакия, брюссель, петер сийярто, ес, ек, мировая экономика
Газ, Нефть, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Брюссель, Петер Сийярто, ЕС, ЕК, Мировая экономика
20:36 11.09.2025
 
Сийярто: Венгрия сделает все, чтобы ЕС не лишил ее энергоснабжения

Сийярто: Венгрия и Словакия сделают все, чтобы ЕС не лишил их энергоснабжения из России

© Sputnik | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Брюссель сознательно стремится принять решение, которое поставит словацкий и венгерский народы в сложную ситуацию. Без поставок газа и нефти из России надежное снабжение наших стран физически невозможно. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить наших граждан необходимой энергией", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию со словацким коллегой Юраем Бланаром на переговорах в Братиславе.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%
Вчера, 20:10
Сийярто подчеркнул, что венгерская и словацкая стороны "подтвердили свои обязательства" не позволить Брюсселю лишить Будапешт и Братиславу энергоснабжения, игнорируя географические, физические и инфраструктурные реалии.
Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся 28 августа в тестовом режиме и не в полном объеме.
В июле Сийярто заявлял, что Венгрия и Словакия сообща продолжат работать над возможностью сохранить импорт нефти и газа из России.
В июне агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить запретить импорт газа из России на основе позиции "усиленного большинства" стран ЕС, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
% Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Россия стала третьим поставщиком газа в Испанию с начала 2025 года
13:34
 
ГазНефтьВЕНГРИЯСЛОВАКИЯБрюссельПетер СийяртоЕСЕКМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала