Сийярто: Венгрия сделает все, чтобы ЕС не лишил ее энергоснабжения
Сийярто: Венгрия и Словакия сделают все, чтобы ЕС не лишил их энергоснабжения из России
Петер Сийярто. Архивное фото
© Sputnik
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Брюссель сознательно стремится принять решение, которое поставит словацкий и венгерский народы в сложную ситуацию. Без поставок газа и нефти из России надежное снабжение наших стран физически невозможно. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить наших граждан необходимой энергией", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографию со словацким коллегой Юраем Бланаром на переговорах в Братиславе.
Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся 28 августа в тестовом режиме и не в полном объеме.
В июле Сийярто заявлял, что Венгрия и Словакия сообща продолжат работать над возможностью сохранить импорт нефти и газа из России.
В июне агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить запретить импорт газа из России на основе позиции "усиленного большинства" стран ЕС, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.