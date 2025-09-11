Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром нефть" изучит потенциал участков недр в Оренбурге - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250911/gazpros-862115825.html
"Газпром нефть" изучит потенциал участков недр в Оренбурге
"Газпром нефть" изучит потенциал участков недр в Оренбурге - 11.09.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" изучит потенциал участков недр в Оренбурге
"Газпромнефть-Оренбург" не исключает возможности использования нераспределенного фонда участков недр в Оренбургской области, изучает его потенциал, сообщил... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T11:09+0300
2025-09-11T11:09+0300
энергетика
нефть
россия
оренбургская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83160/02/831600275_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ad28ca8ab5fc90bfe7ebdbd1d280e73e.jpg
ОРЕНБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. "Газпромнефть-Оренбург" не исключает возможности использования нераспределенного фонда участков недр в Оренбургской области, изучает его потенциал, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Федоров. "Газпромнефть-Оренбург не исключает возможности расширения зоны деятельности и оценивает потенциал нераспределенного фонда участков недр в Оренбургской области", - сказал он. Эксперты анализируют как характеристики участков недр, так и их привлекательность с точки зрения близости к действующей инфраструктуре, добавил Федоров. Кроме того, по его словам, перспективы будущей добычи "Газпромнефть-Оренбурга" связаны с геологоразведочным проектом на юго-западе области. Там в 2023 году на Солнечном участке в Ташлинском районе было открыто месторождение, которому присвоили имя геолога Виктора Орлова. В настоящее время там продолжается геологоразведка и начата ранняя добыча. "Мы высоко оцениваем потенциал Солнечного участка. Дальнейший план разработки актива будет сформирован по итогам переобработки данных 3D-сейсморазведки и финальной оценки запасов", - заключил Федоров. "Газпромнефть-Оренбург" разрабатывает 10 месторождений в Оренбургской области. Крупнейшими из них являются Восточный участок Оренбургского месторождения, Царичанское, Филатовское и Капитоновское месторождения. С начала деятельности в 2011 году предприятие добыло свыше 60 миллионов тонн углеводородов, в том числе более 34 миллионов тонн нефти.
https://1prime.ru/20241202/gazpromneft-853262454.html
оренбургская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83160/02/831600275_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d221944bd83827c448a6d98e452cade5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, оренбургская область
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Оренбургская область
11:09 11.09.2025
 
"Газпром нефть" изучит потенциал участков недр в Оренбурге

«Газпромнефть-Оренбург» изучает потенциал нераспределенного фонда недр

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ОРЕНБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. "Газпромнефть-Оренбург" не исключает возможности использования нераспределенного фонда участков недр в Оренбургской области, изучает его потенциал, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Федоров.
"Газпромнефть-Оренбург не исключает возможности расширения зоны деятельности и оценивает потенциал нераспределенного фонда участков недр в Оренбургской области", - сказал он.
Эксперты анализируют как характеристики участков недр, так и их привлекательность с точки зрения близости к действующей инфраструктуре, добавил Федоров.
Кроме того, по его словам, перспективы будущей добычи "Газпромнефть-Оренбурга" связаны с геологоразведочным проектом на юго-западе области. Там в 2023 году на Солнечном участке в Ташлинском районе было открыто месторождение, которому присвоили имя геолога Виктора Орлова.
В настоящее время там продолжается геологоразведка и начата ранняя добыча.
"Мы высоко оцениваем потенциал Солнечного участка. Дальнейший план разработки актива будет сформирован по итогам переобработки данных 3D-сейсморазведки и финальной оценки запасов", - заключил Федоров.
"Газпромнефть-Оренбург" разрабатывает 10 месторождений в Оренбургской области. Крупнейшими из них являются Восточный участок Оренбургского месторождения, Царичанское, Филатовское и Капитоновское месторождения. С начала деятельности в 2011 году предприятие добыло свыше 60 миллионов тонн углеводородов, в том числе более 34 миллионов тонн нефти.
АЗС Газпромнефть - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий
2 декабря 2024, 20:15
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯОренбургская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала