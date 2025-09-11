"Газпром нефть" изучит потенциал участков недр в Оренбурге

https://1prime.ru/20250911/gazpros-862115825.html

ОРЕНБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. "Газпромнефть-Оренбург" не исключает возможности использования нераспределенного фонда участков недр в Оренбургской области, изучает его потенциал, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Федоров. "Газпромнефть-Оренбург не исключает возможности расширения зоны деятельности и оценивает потенциал нераспределенного фонда участков недр в Оренбургской области", - сказал он. Эксперты анализируют как характеристики участков недр, так и их привлекательность с точки зрения близости к действующей инфраструктуре, добавил Федоров. Кроме того, по его словам, перспективы будущей добычи "Газпромнефть-Оренбурга" связаны с геологоразведочным проектом на юго-западе области. Там в 2023 году на Солнечном участке в Ташлинском районе было открыто месторождение, которому присвоили имя геолога Виктора Орлова. В настоящее время там продолжается геологоразведка и начата ранняя добыча. "Мы высоко оцениваем потенциал Солнечного участка. Дальнейший план разработки актива будет сформирован по итогам переобработки данных 3D-сейсморазведки и финальной оценки запасов", - заключил Федоров. "Газпромнефть-Оренбург" разрабатывает 10 месторождений в Оренбургской области. Крупнейшими из них являются Восточный участок Оренбургского месторождения, Царичанское, Филатовское и Капитоновское месторождения. С начала деятельности в 2011 году предприятие добыло свыше 60 миллионов тонн углеводородов, в том числе более 34 миллионов тонн нефти.

