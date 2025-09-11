https://1prime.ru/20250911/golosovanie-862118372.html
Более 1,7 миллиона избирателей подали заявку на дистанционное голосование
Более 1,7 миллиона избирателей подали заявку на дистанционное голосование - 11.09.2025, ПРАЙМ
Более 1,7 миллиона избирателей подали заявку на дистанционное голосование
Более 1,7 миллиона избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2025, заявила председатель Центральной... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T11:48+0300
2025-09-11T11:48+0300
2025-09-11T11:48+0300
политика
россия
общество
коми
татарстан
элла памфилова
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862118225_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_8e1ea88fc29881dbfa810b98a14209b1.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Более 1,7 миллиона избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2025, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "В этом году мы наблюдаем небывалый ажиотаж, удивительно просто, желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании. Заявление подали из этих 24 регионов свыше 1 миллиона 700 тысяч избирателей. То есть возрастает потребность в ДЭГе", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Как отметила глава ЦИК, в этом году дистанционное электронное голосование будет проходить в 24 регионах РФ. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашия, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
https://1prime.ru/20250911/pamfilova-862113346.html
коми
татарстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862118225_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_bd3ff022d7709433cfaf49363ca361fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , коми, татарстан, элла памфилова, цик
Политика, РОССИЯ, Общество , КОМИ, ТАТАРСТАН, Элла Памфилова, ЦИК
Более 1,7 миллиона избирателей подали заявку на дистанционное голосование
Памфилова: свыше 1,7 млн избирателей подали заявление на дистанционное голосование в ЕДГ
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Более 1,7 миллиона избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2025, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"В этом году мы наблюдаем небывалый ажиотаж, удивительно просто, желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании. Заявление подали из этих 24 регионов свыше 1 миллиона 700 тысяч избирателей. То есть возрастает потребность в ДЭГе", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Как отметила глава ЦИК, в этом году дистанционное электронное голосование будет проходить в 24 регионах РФ.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашия, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак, заявила Памфилова