Лукашенко заявил о готовности России выполнять договоренности по Украине - 11.09.2025
Спецоперация на Украине
Лукашенко заявил о готовности России выполнять договоренности по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом постпреда страны в ООН Валентина Рыбакова, заявил, что Россия готова выполнить условия сделки с...
2025-09-11T21:07+0300
2025-09-11T21:07+0300
спецоперация на украине
россия
украина
белоруссия
сша
александр лукашенко
владимир путин
оон
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом постпреда страны в ООН Валентина Рыбакова, заявил, что Россия готова выполнить условия сделки с США для урегулирования конфликта на Украине, сообщает БелТа."То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принять. Мы уже не единожды с президентом России (Владимиром Путиным — Прим. ред.) это обсуждали. Вопрос за европейцами и (Владимиром — Прим. ред.) Зеленским", — подчеркнул он.По словам белорусского лидера, Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. На прошлой неделе Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам своего визита в Китай, заявил, что если Зеленский готов к встрече, он может приехать в Москву. В свою очередь, Зеленский отказался от визита в российскую столицу, ссылаясь в интервью телеканалу ABC на невозможность такой поездки. При этом он отметил, что "готов ко встрече", и это может произойти "в любом формате".Второго сентября Путин на переговорах с Лукашенко в Пекине отметил, что встречи с главой Белоруссии не проходят даром. Российский президент также заявил, что у него всегда есть необходимость встретиться с Лукашенко и поговорить, где бы ни проходила их встреча.
украина
белоруссия
сша
россия, украина, белоруссия, сша, александр лукашенко, владимир путин, оон
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, США, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ООН
21:07 11.09.2025
 
Лукашенко заявил о готовности России выполнять договоренности по Украине

Лукашенко заявил о готовности России выполнять условия сделки с США по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом постпреда страны в ООН Валентина Рыбакова, заявил, что Россия готова выполнить условия сделки с США для урегулирования конфликта на Украине, сообщает БелТа.
"То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принять. Мы уже не единожды с президентом России (Владимиром Путиным — Прим. ред.) это обсуждали. Вопрос за европейцами и (Владимиром — Прим. ред.) Зеленским", — подчеркнул он.
По словам белорусского лидера, Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией.
На прошлой неделе Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам своего визита в Китай, заявил, что если Зеленский готов к встрече, он может приехать в Москву.
В свою очередь, Зеленский отказался от визита в российскую столицу, ссылаясь в интервью телеканалу ABC на невозможность такой поездки. При этом он отметил, что "готов ко встрече", и это может произойти "в любом формате".
Второго сентября Путин на переговорах с Лукашенко в Пекине отметил, что встречи с главой Белоруссии не проходят даром. Российский президент также заявил, что у него всегда есть необходимость встретиться с Лукашенко и поговорить, где бы ни проходила их встреча.
Спецоперация на Украине РОССИЯ УКРАИНА БЕЛОРУССИЯ США Александр Лукашенко Владимир Путин ООН
 
 
