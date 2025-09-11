https://1prime.ru/20250911/lukashenko-862156892.html

Лукашенко заявил о готовности России выполнять договоренности по Украине

Лукашенко заявил о готовности России выполнять договоренности по Украине - 11.09.2025, ПРАЙМ

Лукашенко заявил о готовности России выполнять договоренности по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом постпреда страны в ООН Валентина Рыбакова, заявил, что Россия готова выполнить условия сделки с... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T21:07+0300

2025-09-11T21:07+0300

2025-09-11T21:07+0300

спецоперация на украине

россия

украина

белоруссия

сша

александр лукашенко

владимир путин

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028753_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_80e8ddeb88fd3e693c788dd725c7271d.jpg

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом постпреда страны в ООН Валентина Рыбакова, заявил, что Россия готова выполнить условия сделки с США для урегулирования конфликта на Украине, сообщает БелТа."То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принять. Мы уже не единожды с президентом России (Владимиром Путиным — Прим. ред.) это обсуждали. Вопрос за европейцами и (Владимиром — Прим. ред.) Зеленским", — подчеркнул он.По словам белорусского лидера, Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. На прошлой неделе Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам своего визита в Китай, заявил, что если Зеленский готов к встрече, он может приехать в Москву. В свою очередь, Зеленский отказался от визита в российскую столицу, ссылаясь в интервью телеканалу ABC на невозможность такой поездки. При этом он отметил, что "готов ко встрече", и это может произойти "в любом формате".Второго сентября Путин на переговорах с Лукашенко в Пекине отметил, что встречи с главой Белоруссии не проходят даром. Российский президент также заявил, что у него всегда есть необходимость встретиться с Лукашенко и поговорить, где бы ни проходила их встреча.

https://1prime.ru/20250911/ukraina-862156548.html

https://1prime.ru/20250911/polsha-862155725.html

украина

белоруссия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, белоруссия, сша, александр лукашенко, владимир путин, оон