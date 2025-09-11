https://1prime.ru/20250911/makron-862158358.html

На Западе призвали к импичменту Макрона после заявления о России

На Западе призвали к импичменту Макрона после заявления о России - 11.09.2025, ПРАЙМ

На Западе призвали к импичменту Макрона после заявления о России

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал к импичменту президента страны Эммануэля Макрона после его заявления о решении... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T22:20+0300

2025-09-11T22:20+0300

2025-09-11T22:20+0300

спецоперация на украине

польша

украина

москва

эммануэль макрон

дональд туск

анджей дуда

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал к импичменту президента страны Эммануэля Макрона после его заявления о решении передать Польше истребители Rafale в ответ на якобы российскую атаку."Макрон направит три истребителя Rafale в Польшу, чтобы использовать их против России. Он хочет войны! Требую немедленно объявить импичмент!" — написал он.Ранее в четверг французский президент заявил о том, что в Польшу вторглись якобы российские беспилотники. Он также добавил, что принял решении отправить три истребителя Rafale Варшаве для защиты ее воздушного пространства.Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не предоставили никаких доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как сообщили в Министерстве обороны России, в ночь на 10 сентября российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса Украины, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее российская сторона готова обсуждать данный вопрос с польскими коллегами.Польша не впервые обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства без доказательств. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, убив два человека. Изначально власти в Варшаве утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позже тогдашний президент Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежали украинской армии. Эксперты на фотографиях с места события идентифицировали обломки снаряда комплекса С-300 производства Украины.

https://1prime.ru/20250911/ukraina-862156548.html

https://1prime.ru/20250911/lukashenko-862156892.html

https://1prime.ru/20250911/polsha-862155725.html

польша

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, москва, эммануэль макрон, дональд туск, анджей дуда, минобороны рф