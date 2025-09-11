Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе призвали к импичменту Макрона после заявления о России - 11.09.2025
Спецоперация на Украине
На Западе призвали к импичменту Макрона после заявления о России
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал к импичменту президента страны Эммануэля Макрона после его заявления о решении передать Польше истребители Rafale в ответ на якобы российскую атаку."Макрон направит три истребителя Rafale в Польшу, чтобы использовать их против России. Он хочет войны! Требую немедленно объявить импичмент!" — написал он.Ранее в четверг французский президент заявил о том, что в Польшу вторглись якобы российские беспилотники. Он также добавил, что принял решении отправить три истребителя Rafale Варшаве для защиты ее воздушного пространства.Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не предоставили никаких доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как сообщили в Министерстве обороны России, в ночь на 10 сентября российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса Украины, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее российская сторона готова обсуждать данный вопрос с польскими коллегами.Польша не впервые обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства без доказательств. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, убив два человека. Изначально власти в Варшаве утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позже тогдашний президент Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежали украинской армии. Эксперты на фотографиях с места события идентифицировали обломки снаряда комплекса С-300 производства Украины.
22:20 11.09.2025
 
На Западе призвали к импичменту Макрона после заявления о России

Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал к импичменту президента страны Эммануэля Макрона после его заявления о решении передать Польше истребители Rafale в ответ на якобы российскую атаку.
"Макрон направит три истребителя Rafale в Польшу, чтобы использовать их против России. Он хочет войны! Требую немедленно объявить импичмент!" — написал он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
СМИ раскрыли тайный план Европы по Украине
20:58
Ранее в четверг французский президент заявил о том, что в Польшу вторглись якобы российские беспилотники. Он также добавил, что принял решении отправить три истребителя Rafale Варшаве для защиты ее воздушного пространства.

Инцидент с БПЛА в Польше

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Лукашенко заявил о готовности России выполнять договоренности по Украине
21:07
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не предоставили никаких доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как сообщили в Министерстве обороны России, в ночь на 10 сентября российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса Украины, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее российская сторона готова обсуждать данный вопрос с польскими коллегами.
Польша не впервые обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства без доказательств. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, убив два человека. Изначально власти в Варшаве утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позже тогдашний президент Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежали украинской армии. Эксперты на фотографиях с места события идентифицировали обломки снаряда комплекса С-300 производства Украины.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
"Против России". Инцидент с БПЛА в Польше вызвал панику на Западе
20:49
 
Спецоперация на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала