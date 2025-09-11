Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли в июле - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/mea-862115245.html
Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли в июле
Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли в июле - 11.09.2025, ПРАЙМ
Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли в июле
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле выросли на 6,9 миллиона баррелей и... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T11:05+0300
2025-09-11T11:05+0300
экономика
нефть
оэср
мэа
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82709/33/827093312_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_c8c9d25e85277c18ac1fd28544810167.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле выросли на 6,9 миллиона баррелей и оказались на 33,5 миллиона баррелей ниже, чем годом ранее, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) в странах ОЭСР в июле выросли на 6,9 миллиона баррелей в соответствии с сезонной тенденцией. Они составили 2,794 миллиарда баррелей, что на 33,5 миллиона баррелей ниже, чем годом ранее, и покрывали 60,9 дней форвардного спроса", - говорится в отчете. При этом общие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР выросли на 7,6 миллиона баррелей в месячном выражении, отмечается в докладе. Мировые запасы нефти росли шестой месяц подряд. Так, в июле они увеличились на 26,5 миллиона баррелей, до 7,862 миллиарда баррелей, что на 104 миллиона баррелей выше, чем годом ранее, однако ниже среднего пятилетнего показателя на 67 миллионов баррелей. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
https://1prime.ru/20250911/neft-862114985.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82709/33/827093312_0:0:2727:2045_1920x0_80_0_0_d776bbb6ca30224490182e4c988b8e1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, оэср, мэа, опек
Экономика, Нефть, ОЭСР, МЭА, ОПЕК
11:05 11.09.2025
 
Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли в июле

МЭА: запасы нефти в странах ОЭСР в июле выросли на 6,9 миллиона баррелей

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле выросли на 6,9 миллиона баррелей и оказались на 33,5 миллиона баррелей ниже, чем годом ранее, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) в странах ОЭСР в июле выросли на 6,9 миллиона баррелей в соответствии с сезонной тенденцией. Они составили 2,794 миллиарда баррелей, что на 33,5 миллиона баррелей ниже, чем годом ранее, и покрывали 60,9 дней форвардного спроса", - говорится в отчете.
При этом общие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР выросли на 7,6 миллиона баррелей в месячном выражении, отмечается в докладе.
Мировые запасы нефти росли шестой месяц подряд. Так, в июле они увеличились на 26,5 миллиона баррелей, до 7,862 миллиарда баррелей, что на 104 миллиона баррелей выше, чем годом ранее, однако ниже среднего пятилетнего показателя на 67 миллионов баррелей.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+.
Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Казахстан и Ирак сильно превысили квоту по добыче нефти в ОПЕК+
11:04
 
ЭкономикаНефтьОЭСРМЭАОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала