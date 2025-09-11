https://1prime.ru/20250911/mea-862115245.html

Коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли в июле

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле выросли на 6,9 миллиона баррелей и оказались на 33,5 миллиона баррелей ниже, чем годом ранее, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) в странах ОЭСР в июле выросли на 6,9 миллиона баррелей в соответствии с сезонной тенденцией. Они составили 2,794 миллиарда баррелей, что на 33,5 миллиона баррелей ниже, чем годом ранее, и покрывали 60,9 дней форвардного спроса", - говорится в отчете. При этом общие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР выросли на 7,6 миллиона баррелей в месячном выражении, отмечается в докладе. Мировые запасы нефти росли шестой месяц подряд. Так, в июле они увеличились на 26,5 миллиона баррелей, до 7,862 миллиарда баррелей, что на 104 миллиона баррелей выше, чем годом ранее, однако ниже среднего пятилетнего показателя на 67 миллионов баррелей. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

